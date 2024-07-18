В селе Мариинск под Ревдой (Свердловская область) пропал 19-летний Илья Федосеев. Молодой человек на велосипеде исчез 18 июля. Его поисками занимаются волонтеры и полиция, сообщили в пресс-службе регионального отделения поискового отряда «Прорыв».
«Пропал человек. Федосеев Илья Андреевич, 19 лет. Дата пропажи: 18.07.2024 год. Место пропажи: Свердловская область, Ревдинский ГО, село Мариинск», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Приметы парня: рост — 164 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы. На момент пропажи был одет в камуфляжную куртку и штаны болотного цвета. С собой был камуфляжный рюкзак и красный велосипед марки «Альтаир». В районе правого глаза есть заметный шрам.
Розыском пропавшего занимается ММО МВД России «Ревдинский». Любую информацию о местоположении молодого человека можно сообщить по номеру +7 343 975-15-68 или 112. Также можно обратиться к руководителю отряда «Прорыв» 8 900 044 02 20 (Наталия).
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