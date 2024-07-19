Десятки тел мирных жителей нашли на брошенной ВСУ части Торецка: карта СВО на 19 июля

На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей

19 июля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

В Новоселовке Первой ВСУ испытывают давление со стороны российских сил Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Десятки тел погибших от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска). Об этом сообщили в силовых структурах ДНР. Интерактивная карта спецоперации и ход боев — в материале URA.RU. На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей В подвалах домов Торецка (Дзержинска), оставленных ВСУ, найдены тела десятков мирных жителей. Среди погибших преимущественно пожилые люди, но также есть и мужчины разного возраста. Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы, спасенные российскими войсками из города. Они рассказали, что украинские военные использовали беспилотники для наблюдения за людьми, которые пытались спастись в подвалах. Херсонское направление На херсонском направлении обстановка остается стабильной без значительных изменений. Сообщается об уничтожении американской самоходной артиллерийской установки М109 Paladin ударом из системы «Ланцет». Донецкое и южно-донецкое направление Российские войска наступают в Красногоровке и Карловке, где ведутся тяжелые бои. ВСУ оказывают сопротивление, но отмечается прогресс российских войск. В Нью-Йорке и Евгеновке также зафиксированы продвижения. На южно-донецком участке также идут интенсивные локальные сражения возле Урожайного и Старомайорского. Авдеевский фронт В районе Авдеевки российские войска осуществляют обход Карловского водохранилища с севера. Лобовые атаки на Карловку малоэффективны, но в Новоселовке Первой ВСУ испытывают давление со стороны российских сил. Торецкий фронт и Артемовское направление На Торецком направлении российские войска расширяют плацдарм в Новгородском, где идут ожесточенные бои. На артемовском направлении хорошие новости приходят из Калиновки, где российские бойцы продвинулись и удерживают новые позиции, несмотря на контратаки противника. Харьковское направление В районе Харькова продолжаются тяжелые бои в Глубоком и Волчанске. ВСУ активно пытаются вытеснить российские войска, однако заметных изменений в линии соприкосновения пока не наблюдается, несмотря на высокую интенсивность боевых действий. Условные обозначения URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки тел погибших от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска). Об этом сообщили в силовых структурах ДНР. Интерактивная карта спецоперации и ход боев — в материале URA.RU. В подвалах домов Торецка (Дзержинска), оставленных ВСУ, найдены тела десятков мирных жителей. Среди погибших преимущественно пожилые люди, но также есть и мужчины разного возраста. Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы, спасенные российскими войсками из города. Они рассказали, что украинские военные использовали беспилотники для наблюдения за людьми, которые пытались спастись в подвалах. На херсонском направлении обстановка остается стабильной без значительных изменений. Сообщается об уничтожении американской самоходной артиллерийской установки М109 Paladin ударом из системы «Ланцет». Российские войска наступают в Красногоровке и Карловке, где ведутся тяжелые бои. ВСУ оказывают сопротивление, но отмечается прогресс российских войск. В Нью-Йорке и Евгеновке также зафиксированы продвижения. На южно-донецком участке также идут интенсивные локальные сражения возле Урожайного и Старомайорского. В районе Авдеевки российские войска осуществляют обход Карловского водохранилища с севера. Лобовые атаки на Карловку малоэффективны, но в Новоселовке Первой ВСУ испытывают давление со стороны российских сил. На Торецком направлении российские войска расширяют плацдарм в Новгородском, где идут ожесточенные бои. На артемовском направлении хорошие новости приходят из Калиновки, где российские бойцы продвинулись и удерживают новые позиции, несмотря на контратаки противника. В районе Харькова продолжаются тяжелые бои в Глубоком и Волчанске. ВСУ активно пытаются вытеснить российские войска, однако заметных изменений в линии соприкосновения пока не наблюдается, несмотря на высокую интенсивность боевых действий.