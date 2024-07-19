Десятки тел погибших от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска). Об этом сообщили в силовых структурах ДНР. Интерактивная карта спецоперации и ход боев — в материале URA.RU.
На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей
В подвалах домов Торецка (Дзержинска), оставленных ВСУ, найдены тела десятков мирных жителей. Среди погибших преимущественно пожилые люди, но также есть и мужчины разного возраста. Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы, спасенные российскими войсками из города. Они рассказали, что украинские военные использовали беспилотники для наблюдения за людьми, которые пытались спастись в подвалах.
Херсонское направление
На херсонском направлении обстановка остается стабильной без значительных изменений. Сообщается об уничтожении американской самоходной артиллерийской установки М109 Paladin ударом из системы «Ланцет».
Донецкое и южно-донецкое направление
Российские войска наступают в Красногоровке и Карловке, где ведутся тяжелые бои. ВСУ оказывают сопротивление, но отмечается прогресс российских войск. В Нью-Йорке и Евгеновке также зафиксированы продвижения. На южно-донецком участке также идут интенсивные локальные сражения возле Урожайного и Старомайорского.
Авдеевский фронт
В районе Авдеевки российские войска осуществляют обход Карловского водохранилища с севера. Лобовые атаки на Карловку малоэффективны, но в Новоселовке Первой ВСУ испытывают давление со стороны российских сил.
Торецкий фронт и Артемовское направление
На Торецком направлении российские войска расширяют плацдарм в Новгородском, где идут ожесточенные бои. На артемовском направлении хорошие новости приходят из Калиновки, где российские бойцы продвинулись и удерживают новые позиции, несмотря на контратаки противника.
Харьковское направление
В районе Харькова продолжаются тяжелые бои в Глубоком и Волчанске. ВСУ активно пытаются вытеснить российские войска, однако заметных изменений в линии соприкосновения пока не наблюдается, несмотря на высокую интенсивность боевых действий.
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