18 июля 2024

Жительница ХМАО забила подругу кочергой во время ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка избила подругу кочергой
Югорчанка избила подругу кочергой Фото:

В Кондинском районе жительница избила подругу кочергой во время ссоры. Происшествие случилось в поселке Дальний, когда женщины распивали алкоголь, сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Используя указанную кочергу в качестве оружия, нанесла потерпевшей не менее двух ударов в область спины и правой руки. Она же, совершила заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления», — говорится публикации.

Женщину приговорили к условному лишению свободы сроком на три года. Также ей назначили штраф в 100 тысяч рублей.

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В Кондинском районе жительница избила подругу кочергой во время ссоры. Происшествие случилось в поселке Дальний, когда женщины распивали алкоголь, сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Используя указанную кочергу в качестве оружия, нанесла потерпевшей не менее двух ударов в область спины и правой руки. Она же, совершила заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления», — говорится публикации. Женщину приговорили к условному лишению свободы сроком на три года. Также ей назначили штраф в 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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