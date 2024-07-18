Жительница ХМАО забила подругу кочергой во время ссоры

Югорчанка избила подругу кочергой
В Кондинском районе жительница избила подругу кочергой во время ссоры. Происшествие случилось в поселке Дальний, когда женщины распивали алкоголь, сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Используя указанную кочергу в качестве оружия, нанесла потерпевшей не менее двух ударов в область спины и правой руки. Она же, совершила заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления», — говорится публикации.
Женщину приговорили к условному лишению свободы сроком на три года. Также ей назначили штраф в 100 тысяч рублей.
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