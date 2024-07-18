Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук дал поручение о поставке дополнительного томографа в больницу Белоярского района. О наличии такой потребности жители написали новому главе региона в комментариях к анонсу визита в муниципалитет в его telegram-канале.
Жительница Белоярского сообщила, что пациентов отправляют на обследования в больницы других муниципалитетов. А из-за регулярных отмен автобусных рейсов попасть на прием вовремя не всегда получается. «Может быть, есть возможность приобрести аппарат МРТ в районную больницу? В такой диагностике нуждается многие жителей города! Да, врачи дают направления и в Няганскую окружную больницу, и в Ханты-Мансийск. Но из-за того, что такая в нашем районе сложная транспортная доступность, часто происходят накладки и отмены обследований (задержки рейсов или их отмена, отсутствие зимника). Приходится перезаписываться и опять долго ждать», — написала югорчанка.
В ответ на жалобу новый глава региона потребовал оснастить больницу новым оборудованием, в том числе и вторым томографом. «Руслан Кухарук поручил профильному департаменту найти возможности оснащения больницы в Белоярском современным оборудованием. Прежде всего, речь о втором томографе», — цитирует слова главы региона telegram-канал окружных властей.
Кухарук впервые прибыл в Белоярский район в статусе нового главы региона. На встрече с представителями местной власти и градообразующих предприятий он обсудил вопросы, волнующие жителей района. Подробности об этом читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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