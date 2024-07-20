Врач развеял пять главных мифов о похудении

Существуют устойчивые мифы о похудении, которые часто используются как уловки для желающих улучшить свою фигуру. Пять основных заблуждений развеяла доктор Ниша Патель, директор программы медицины ожирения и метаболического здоровья в Калифорнийском Тихоокеанском медцентре.
«Дефицит калорий — движущая сила потери веса, но еще важно, что вы едите. Если вы едите продукты с высоким содержанием клетчатки и постного белка, они будут более сытными... С такими продуктами будет легче создать дефицит калорий по сравнению с обработанными продуктами», — передает Fortune Well слова Патель. Таким образом, первый миф о том, что можно просто снизить калорийность питания и похудеть — не выдержал критического подхода.
Второй миф связан с различными практиками голодания. Обычно голодание приводит к тому, что человек начинает сначала себя ограничивать в питании, а затем ест гораздо больше, отмечает доктор. Она добавила, что последствия голодания приведут в конечном счете к набору массы тела.
Третий миф обусловлен распространением заблуждения о кето-диете, которая отличается высоким содержанием жиров и низким уровнем углеводов, а также умеренным потреблением белка. В долгосрочной перспективе этот тип диеты может привести к появлению камней в почках, а вот вес продолжит расти, подчеркивает Патель.
Четвертый миф гласит, что безрецептурные добавки к пище помогут стать стройнее. Важно помнить, что добавки для снижения веса могут не только не вызвать желаемого эффекта, но и создать угрозу для здоровья. Научные данные, предоставленные Управлением по пищевому развитию и FDA, указывают на отсутствие достаточных доказательств эффективности этих продуктов. Более того, такие добавки могут сохранять незаявленные активные ингредиенты, которые потенциально опасны, особенно при использовании других лекарств или схем, считает Патель.
Пятый миф про похудение базируется на вере в чудодейственные лекарства типа Ozempic (одобренный FDA для лечения диабета 2 типа). По словам доктора Патель, механизмы регуляции веса у людей могут быть нарушены из-за нейрогормональных факторов. Ожирение является основным заболеванием, требующим внимания и помощи специалистов. Средства для контроля веса покажут эффективность с учетом бережливого потребления калорий и выполнения регулярных физических упражнений для достижения наилучших результатов, убеждена Патель. Таким образом она советует людям с излишним весом — обращаться к специалистам и вести здоровый образ жизни, вместо того, чтобы верить в легкие и чудодейственные методы снижения веса.
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