Жители Челябинска жалуются, что из-за ливня их дворы превратились в реки. Видео с потопами они публикуют в социальных сетях.
«Затопило дворы в Челябинске. На улице Богдана Хмельницкого разлилась настоящая река. Видимо, придется обуваться в резиновые сапоги или доставать лодки», — пишет участник паблика «Наш Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте».
Челябинцы сообщают, что такая ситуация во многих дворах города. Жители опасаются, что из-за потопа они не смогут завтра уехать на работу.
Синоптики ранее предупредили, что шторм может продлиться трое суток. В мэрии Челябинска призвали сообщать о подтоплениях диспетчеру службы «ЭВИС» по телефону 727-46-26. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.
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