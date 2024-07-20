20 июля 2024
19 июля 2024

Из-за сильного ливня челябинские дворы превратились в реки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых домах люди не могут выйти из подъездов
В некоторых домах люди не могут выйти из подъездов Фото:

Жители Челябинска жалуются, что из-за ливня их дворы превратились в реки. Видео с потопами они публикуют в социальных сетях.

«Затопило дворы в Челябинске. На улице Богдана Хмельницкого разлилась настоящая река. Видимо, придется обуваться в резиновые сапоги или доставать лодки», — пишет участник паблика «Наш Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте».

Челябинцы сообщают, что такая ситуация во многих дворах города. Жители опасаются, что из-за потопа они не смогут завтра уехать на работу.

Синоптики ранее предупредили, что шторм может продлиться трое суток. В мэрии Челябинска призвали сообщать о подтоплениях диспетчеру службы «ЭВИС» по телефону 727-46-26. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. 

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Жители Челябинска жалуются, что из-за ливня их дворы превратились в реки. Видео с потопами они публикуют в социальных сетях. «Затопило дворы в Челябинске. На улице Богдана Хмельницкого разлилась настоящая река. Видимо, придется обуваться в резиновые сапоги или доставать лодки», — пишет участник паблика «Наш Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте». Челябинцы сообщают, что такая ситуация во многих дворах города. Жители опасаются, что из-за потопа они не смогут завтра уехать на работу. Синоптики ранее предупредили, что шторм может продлиться трое суток. В мэрии Челябинска призвали сообщать о подтоплениях диспетчеру службы «ЭВИС» по телефону 727-46-26. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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