20 июля 2024

Сенатор Шептий приехал на юбилей важного памятника Жукову. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Шептий во время выступления поблагодарил ирбитчан за бережное отношение к исторической памяти
Виктор Шептий во время выступления поблагодарил ирбитчан за бережное отношение к исторической памяти Фото:

Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию открытия памятника маршалу СССР Георгию Жукову в Ирбите. В своих соцсетях сенатор подчеркнул, что этот мемориал — первый памятник полководцу в полный рост, который положил начало целой «Аллеи героев».

«Как бы непривычно для нынешнего времени ни звучало, возведение памятника в 1994 году стало не просто знаковым событием. Фактически было реабилитировано великое и славное имя "Маршала Победы". Это был первый в стране памятник герою в полный рост, построенный, к слову, на народные деньги в рамках подготовки к 50-летию Великой Победы. Этот мемориал положил начало развитию исторического культурного пространства „Аллея Героев“, где были установлены бюсты Героев Советского Союза — уроженцев земли ирбитской», — написал Виктор Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что в 50-е годы Жуков, будучи депутатом Верховного Совета СССР от Ирбитского округа, ответственно относился к своему статусу, делая многое для развития восточных территорий Свердловской области, включая строительство мостов, ремонт драмтеатра и многое другое. Сенатор подчеркнул, что традиция Жукова продолжается — древний исторический город сейчас обретает вторую молодость.

Шептий отметил, что амбициозная программа развития к 400-летию города, которое отметят уже в 2031 году, постепенно реализуется. Он также анонсировал, что во время Ирбитской ярмарки он вместе с горожанами пройдет по объектам строительства, благоустройства, культуры и социальной сферы города.

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Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию открытия памятника маршалу СССР Георгию Жукову в Ирбите. В своих соцсетях сенатор подчеркнул, что этот мемориал — первый памятник полководцу в полный рост, который положил начало целой «Аллеи героев». «Как бы непривычно для нынешнего времени ни звучало, возведение памятника в 1994 году стало не просто знаковым событием. Фактически было реабилитировано великое и славное имя "Маршала Победы". Это был первый в стране памятник герою в полный рост, построенный, к слову, на народные деньги в рамках подготовки к 50-летию Великой Победы. Этот мемориал положил начало развитию исторического культурного пространства „Аллея Героев“, где были установлены бюсты Героев Советского Союза — уроженцев земли ирбитской», — написал Виктор Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он напомнил, что в 50-е годы Жуков, будучи депутатом Верховного Совета СССР от Ирбитского округа, ответственно относился к своему статусу, делая многое для развития восточных территорий Свердловской области, включая строительство мостов, ремонт драмтеатра и многое другое. Сенатор подчеркнул, что традиция Жукова продолжается — древний исторический город сейчас обретает вторую молодость. Шептий отметил, что амбициозная программа развития к 400-летию города, которое отметят уже в 2031 году, постепенно реализуется. Он также анонсировал, что во время Ирбитской ярмарки он вместе с горожанами пройдет по объектам строительства, благоустройства, культуры и социальной сферы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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