Новый магазин «Детский мир» открылся в Перми

Магазин федеральной сети по продаже детской одежды открылся в Перми (архивное фото)
Новый магазин «Детский мир» начал работать в Перми. Об этом сообщили представители федеральной сети.
«В торговом центре „Гипервиват“ появился магазин „Детский мир“. Он находится на шоссе Космонавтов, строение 65», — говорится в сообщении, опубликованном на странице группы крупнейшей в России сети магазинов детских товаров в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Перми появился магазин одежды из США. Он расположился в ТРЦ «Планета».
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