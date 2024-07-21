21 июля 2024
20 июля 2024

Новый магазин «Детский мир» открылся в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин федеральной сети по продаже детской одежды открылся в Перми (архивное фото)
Магазин федеральной сети по продаже детской одежды открылся в Перми (архивное фото) Фото:

Новый магазин «Детский мир» начал работать в Перми. Об этом сообщили представители федеральной сети.

«В торговом центре „Гипервиват“ появился магазин „Детский мир“. Он находится на шоссе Космонавтов, строение 65», — говорится в сообщении, опубликованном на странице группы крупнейшей в России сети магазинов детских товаров в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Перми появился магазин одежды из США. Он расположился в ТРЦ «Планета».

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Новый магазин «Детский мир» начал работать в Перми. Об этом сообщили представители федеральной сети. «В торговом центре „Гипервиват“ появился магазин „Детский мир“. Он находится на шоссе Космонавтов, строение 65», — говорится в сообщении, опубликованном на странице группы крупнейшей в России сети магазинов детских товаров в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Перми появился магазин одежды из США. Он расположился в ТРЦ «Планета».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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