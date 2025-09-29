В Пермском крае заработает мобильное приложение, оповещающее об угрозах

С 1 октября 2025 года жители Пермского края смогут пользоваться мобильным приложением «Система 112». Оно позволяет вызвать экстренные службы и оповещает о террористической атаке, сообщили в telegram-канале МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Перми» (ЕДДС Перми).
«С 1 октября 2025 года на территории Пермского края будет действовать мобильное приложение „Система 112“. Основные функции: удобный способ вызова экстренных служб, оповещение о террористических угрозах и другое», — сказано в сообщении.
Также пользователь приложения сможет отправить информацию родным и близким, определить свое местонахождение. В чате могут общаться люди с нарушениями слуха. Там есть возможность отправлять геолокацию, фото, аудио и видео с места происшествия. Приложение работает по всей России.
