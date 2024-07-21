21 июля 2024

Фонд «Дедморозим» запустил крупнейшую благотворительную акцию Пермского края

В Перми открылась регистрация на акцию «Цветы жизни» для помощи больным детям
© Служба новостей «URA.RU»
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Букет учителю тоже будет
Букет учителю тоже будет Фото:

В Пермском крае стартовала самая массовая благотворительная акция «Цветы жизни», сообщили URA.RU в фонде «Дедморозим». Каждый год школьники и их родители 1 сентября вместо покупки цветов учителям направляют деньги на помощь сиротам и больным детям. Сегодня открылась регистрация на благотворительный марафон.

«Открылась регистрация на крупнейшую в Пермском крае благотворительную акцию „Цветы жизни“. Школьники, их родители и учителя договариваются, что 1 сентября вместо множества букетов подарят педагогу один общий от класса, а сэкономленные средства направят в фонд „Дедморозим“ на помощь детям-сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями», — сообщили организаторы. Зарегистрированные на сайте flowers.dedmorozim.ru участники получат от фонда благодарность классу, открытку классному руководителю и памятные сувениры.

По словам директора фонда «Дедморозим» Надежды Ли, за шесть лет в акции приняли участие свыше 120 тысяч школьников Пермского края. Благодаря этому, в прошлом году, например, удалось провести срочную операцию на сердце 3-месячному мальчику Мухаммаду. Идея акции родилась в одном из московских лицеев и была подхвачена фондом помощи хосписам «Вера». Сейчас она проходит по всей России. В Прикамье акция под названием «Цветы жизни» проходит с 2018 года.

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В Пермском крае стартовала самая массовая благотворительная акция «Цветы жизни», сообщили URA.RU в фонде «Дедморозим». Каждый год школьники и их родители 1 сентября вместо покупки цветов учителям направляют деньги на помощь сиротам и больным детям. Сегодня открылась регистрация на благотворительный марафон. «Открылась регистрация на крупнейшую в Пермском крае благотворительную акцию „Цветы жизни“. Школьники, их родители и учителя договариваются, что 1 сентября вместо множества букетов подарят педагогу один общий от класса, а сэкономленные средства направят в фонд „Дедморозим“ на помощь детям-сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями», — сообщили организаторы. Зарегистрированные на сайте flowers.dedmorozim.ru участники получат от фонда благодарность классу, открытку классному руководителю и памятные сувениры. По словам директора фонда «Дедморозим» Надежды Ли, за шесть лет в акции приняли участие свыше 120 тысяч школьников Пермского края. Благодаря этому, в прошлом году, например, удалось провести срочную операцию на сердце 3-месячному мальчику Мухаммаду. Идея акции родилась в одном из московских лицеев и была подхвачена фондом помощи хосписам «Вера». Сейчас она проходит по всей России. В Прикамье акция под названием «Цветы жизни» проходит с 2018 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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