Фонд «Дедморозим» запустил крупнейшую благотворительную акцию Пермского края

В Пермском крае стартовала самая массовая благотворительная акция «Цветы жизни», сообщили URA.RU в фонде «Дедморозим». Каждый год школьники и их родители 1 сентября вместо покупки цветов учителям направляют деньги на помощь сиротам и больным детям. Сегодня открылась регистрация на благотворительный марафон.
«Открылась регистрация на крупнейшую в Пермском крае благотворительную акцию „Цветы жизни“. Школьники, их родители и учителя договариваются, что 1 сентября вместо множества букетов подарят педагогу один общий от класса, а сэкономленные средства направят в фонд „Дедморозим“ на помощь детям-сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями», — сообщили организаторы. Зарегистрированные на сайте flowers.dedmorozim.ru участники получат от фонда благодарность классу, открытку классному руководителю и памятные сувениры.
По словам директора фонда «Дедморозим» Надежды Ли, за шесть лет в акции приняли участие свыше 120 тысяч школьников Пермского края. Благодаря этому, в прошлом году, например, удалось провести срочную операцию на сердце 3-месячному мальчику Мухаммаду. Идея акции родилась в одном из московских лицеев и была подхвачена фондом помощи хосписам «Вера». Сейчас она проходит по всей России. В Прикамье акция под названием «Цветы жизни» проходит с 2018 года.
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