21 июля 2024

Глава Сургута назначил нового руководителя «Горводоканала»

Руководителем «Горводоканала» в Сургуте назначен Григорий Бондаренко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Григорий Бондаренко назначен руководителем сургутского "Горводоканала"
Григорий Бондаренко назначен руководителем сургутского "Горводоканала" Фото:

Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов назначил Григория Бондаренко новым руководителем «Горводоканала». Он живет в городе и работает на предприятии около 30 лет. Об этом Слепов сообщил в своем telegram-канале.

«Укрепляю команду сургутскими кадрами. Сегодня первый рабочий день нового руководителя „Горводоканала“ Григория Анатольевича Бондаренко. Он связал жизнь с Сургутом более 30 лет назад», — написал мэр Сургута.

Бондаренко пришел на предприятие в 1997 году и прошел путь от слесаря до директора. Теперь ему предстоит навести порядок в «Горводоканале» без потери качества воды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов назначил Григория Бондаренко новым руководителем «Горводоканала». Он живет в городе и работает на предприятии около 30 лет. Об этом Слепов сообщил в своем telegram-канале. «Укрепляю команду сургутскими кадрами. Сегодня первый рабочий день нового руководителя „Горводоканала“ Григория Анатольевича Бондаренко. Он связал жизнь с Сургутом более 30 лет назад», — написал мэр Сургута. Бондаренко пришел на предприятие в 1997 году и прошел путь от слесаря до директора. Теперь ему предстоит навести порядок в «Горводоканале» без потери качества воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...