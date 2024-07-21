Глава Сургута назначил нового руководителя «Горводоканала»

Григорий Бондаренко назначен руководителем сургутского "Горводоканала"
Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов назначил Григория Бондаренко новым руководителем «Горводоканала». Он живет в городе и работает на предприятии около 30 лет. Об этом Слепов сообщил в своем telegram-канале.
«Укрепляю команду сургутскими кадрами. Сегодня первый рабочий день нового руководителя „Горводоканала“ Григория Анатольевича Бондаренко. Он связал жизнь с Сургутом более 30 лет назад», — написал мэр Сургута.
Бондаренко пришел на предприятие в 1997 году и прошел путь от слесаря до директора. Теперь ему предстоит навести порядок в «Горводоканале» без потери качества воды.
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