Музей PERMM на одну ночь превратится в музыкальный клуб

Пермский музей современного искусства PERMM в пятницу после рабочего дня не закроет свои двери. Вечером здесь пройдет показ спектакля «О», а ночь продолжится выступлением диджеев. Акцию в музее назвали «Ночь культур».
«Мы проведем первую „Ночь культур“ в PERMM — погружаемся в мир искусства, музыки и чувств. „Ночь“ откроется спектаклем-терапией Евгении Шавровой и Алексея Каракулова, а сразу после стартует внушительный лайнап от любимых пермских диджеев», — сообщается в telegram-канале музея.
Спектакль «О» — это авторская работа Евгении Шавровой, основательницы школы «Так-то да», и Алексея Каракулова, актера и психотерапевта. В списке музыкантов «Ночи» шесть диджеев, которые представят разные направления: от винила, найденного на блошиных рынках, до британского гэриджа, брейкбита и техно, говорят в музее.
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