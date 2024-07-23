23 июля 2024

Музей PERMM на одну ночь превратится в музыкальный клуб

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Диджеи зажгут в PERMM
Диджеи зажгут в PERMM Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM в пятницу после рабочего дня не закроет свои двери. Вечером здесь пройдет показ спектакля «О», а ночь продолжится выступлением диджеев. Акцию в музее назвали «Ночь культур».

«Мы проведем первую „Ночь культур“ в PERMM — погружаемся в мир искусства, музыки и чувств. „Ночь“ откроется спектаклем-терапией Евгении Шавровой и Алексея Каракулова, а сразу после стартует внушительный лайнап от любимых пермских диджеев», — сообщается в telegram-канале музея.

Спектакль «О» — это авторская работа Евгении Шавровой, основательницы школы «Так-то да», и Алексея Каракулова, актера и психотерапевта. В списке музыкантов «Ночи» шесть диджеев, которые представят разные направления: от винила, найденного на блошиных рынках, до британского гэриджа, брейкбита и техно, говорят в музее.

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Пермский музей современного искусства PERMM в пятницу после рабочего дня не закроет свои двери. Вечером здесь пройдет показ спектакля «О», а ночь продолжится выступлением диджеев. Акцию в музее назвали «Ночь культур». «Мы проведем первую „Ночь культур“ в PERMM — погружаемся в мир искусства, музыки и чувств. „Ночь“ откроется спектаклем-терапией Евгении Шавровой и Алексея Каракулова, а сразу после стартует внушительный лайнап от любимых пермских диджеев», — сообщается в telegram-канале музея. Спектакль «О» — это авторская работа Евгении Шавровой, основательницы школы «Так-то да», и Алексея Каракулова, актера и психотерапевта. В списке музыкантов «Ночи» шесть диджеев, которые представят разные направления: от винила, найденного на блошиных рынках, до британского гэриджа, брейкбита и техно, говорят в музее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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