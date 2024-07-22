«Кубань-Вино» челябинского агрохолдинга восстановило работу после снятия ареста

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"Кубань-Вино" восстановило свои бизнес-процессы
"Кубань-Вино" восстановило свои бизнес-процессы Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Компания «Кубань-Вино» агрохолдинга «Ариант» из Челябинской области восстановило бизнес-процессы после снятия ареста с активов. Как 22 июля URA.RU заявили в пресс-службе компании, выпуск и отгрузки продукции ведутся в штатном режиме.

«Мы выстраиваем свои бизнес-процессы после снятия обеспечительных мер. Несмотря на это, наша компания работает в штатном режиме, выпуск продукции, отгрузки, все производственные процессы осуществляются», — сообщили URA.RU в компании.

В «Кубань-Вино» запустили новую линию розлива для игристого вина и возобновили инвестпроект по приобретению емкостей для Центра классического виноделия станицы Старотиторовская. Также в компании закончили проект установки вентиляции с охлаждением цеха розлива в Центре индустриального виноделия в Темрюке. Кроме прочего, «Кубань-Вино» занимается покупкой тангенциального фильтра для Центра энологии «Шато Тамань».

Источник издания «Газета.ru» в июле заявил, что компания испытала трудности с закупкой техники и запчастей. Сложности возникли в связи со сменой статуса с частной компании на государственную и ограничениями при оформлении заемного финансирования.

Компании агрохолдинга «Ариант» в апреле были изъяты в собственность государства. С Аристовых и Антиповых, чей бизнес до 2021 года был совместным, суд постановил взыскать солидарно 105 млрд рублей.

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Компания «Кубань-Вино» агрохолдинга «Ариант» из Челябинской области восстановило бизнес-процессы после снятия ареста с активов. Как 22 июля URA.RU заявили в пресс-службе компании, выпуск и отгрузки продукции ведутся в штатном режиме. «Мы выстраиваем свои бизнес-процессы после снятия обеспечительных мер. Несмотря на это, наша компания работает в штатном режиме, выпуск продукции, отгрузки, все производственные процессы осуществляются», — сообщили URA.RU в компании. В «Кубань-Вино» запустили новую линию розлива для игристого вина и возобновили инвестпроект по приобретению емкостей для Центра классического виноделия станицы Старотиторовская. Также в компании закончили проект установки вентиляции с охлаждением цеха розлива в Центре индустриального виноделия в Темрюке. Кроме прочего, «Кубань-Вино» занимается покупкой тангенциального фильтра для Центра энологии «Шато Тамань». Источник издания «Газета.ru» в июле заявил, что компания испытала трудности с закупкой техники и запчастей. Сложности возникли в связи со сменой статуса с частной компании на государственную и ограничениями при оформлении заемного финансирования. Компании агрохолдинга «Ариант» в апреле были изъяты в собственность государства. С Аристовых и Антиповых, чей бизнес до 2021 года был совместным, суд постановил взыскать солидарно 105 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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