«Кубань-Вино» челябинского агрохолдинга восстановило работу после снятия ареста

Компания «Кубань-Вино» агрохолдинга «Ариант» из Челябинской области восстановило бизнес-процессы после снятия ареста с активов. Как 22 июля URA.RU заявили в пресс-службе компании, выпуск и отгрузки продукции ведутся в штатном режиме.
«Мы выстраиваем свои бизнес-процессы после снятия обеспечительных мер. Несмотря на это, наша компания работает в штатном режиме, выпуск продукции, отгрузки, все производственные процессы осуществляются», — сообщили URA.RU в компании.
В «Кубань-Вино» запустили новую линию розлива для игристого вина и возобновили инвестпроект по приобретению емкостей для Центра классического виноделия станицы Старотиторовская. Также в компании закончили проект установки вентиляции с охлаждением цеха розлива в Центре индустриального виноделия в Темрюке. Кроме прочего, «Кубань-Вино» занимается покупкой тангенциального фильтра для Центра энологии «Шато Тамань».
Источник издания «Газета.ru» в июле заявил, что компания испытала трудности с закупкой техники и запчастей. Сложности возникли в связи со сменой статуса с частной компании на государственную и ограничениями при оформлении заемного финансирования.
Компании агрохолдинга «Ариант» в апреле были изъяты в собственность государства. С Аристовых и Антиповых, чей бизнес до 2021 года был совместным, суд постановил взыскать солидарно 105 млрд рублей.
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