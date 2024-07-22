Курганский департамент АПК потратит миллионы, чтобы подготовиться к выставке в ХМАО

Департамент АПК Курганской области потратит четыре миллиона рублей на подготовку предприятий к XII Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО в городе Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в проекте договора. Мероприятие запланировано на конец сентября.
«Оказание услуг по организации и подготовке участия предприятий АПК Курганской области в XII Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа в городе Ханты-Мансийске. Начальная цена: 4 000 000 рублей», — указано в аукционной документации.
Согласно договору, исполнителю необходимо заняться аккредитацией предприятий, участвовать в деловой и конкурсной программе, арендовать выставочные площади не менее 144 квадратов. Также необходимо будет разработать дизайн-проекта стенда и разместить презентации восьми секторов: молочный, мясной, рыбный, хлебный (кондитерский), напитки, фермерская продукция, наука и научные достижения в АПК, сельскохозяйственные культуры. Мероприятие пройдет 27-29 сентября 2024 года в Ханты-Мансийске, сообщается на сайте департамента промышленности Югры.
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