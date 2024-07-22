Курганский департамент АПК потратит миллионы, чтобы подготовиться к выставке в ХМАО

Курганские предприятия АПК примут участие в выставке в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДепартаментАПК потратит 4 млн рублей на подготовку в выставке в Ханты-Мансийске
ДепартаментАПК потратит 4 млн рублей на подготовку в выставке в Ханты-Мансийске Фото:

Департамент АПК Курганской области потратит четыре миллиона рублей на подготовку предприятий к XII Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО в городе Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в проекте договора. Мероприятие запланировано на конец сентября. 

«Оказание услуг по организации и подготовке участия предприятий АПК Курганской области в XII Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа в городе Ханты-Мансийске. Начальная цена: 4 000 000 рублей», — указано в аукционной документации. 

Согласно договору, исполнителю необходимо заняться аккредитацией предприятий, участвовать в деловой и конкурсной программе, арендовать выставочные площади не менее 144 квадратов. Также необходимо будет разработать дизайн-проекта стенда и разместить презентации восьми секторов: молочный, мясной, рыбный, хлебный (кондитерский), напитки, фермерская продукция, наука и научные достижения в АПК, сельскохозяйственные культуры. Мероприятие пройдет 27-29 сентября 2024 года в Ханты-Мансийске, сообщается на сайте департамента промышленности Югры. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент АПК Курганской области потратит четыре миллиона рублей на подготовку предприятий к XII Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО в городе Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в проекте договора. Мероприятие запланировано на конец сентября.  «Оказание услуг по организации и подготовке участия предприятий АПК Курганской области в XII Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа в городе Ханты-Мансийске. Начальная цена: 4 000 000 рублей», — указано в аукционной документации.  Согласно договору, исполнителю необходимо заняться аккредитацией предприятий, участвовать в деловой и конкурсной программе, арендовать выставочные площади не менее 144 квадратов. Также необходимо будет разработать дизайн-проекта стенда и разместить презентации восьми секторов: молочный, мясной, рыбный, хлебный (кондитерский), напитки, фермерская продукция, наука и научные достижения в АПК, сельскохозяйственные культуры. Мероприятие пройдет 27-29 сентября 2024 года в Ханты-Мансийске, сообщается на сайте департамента промышленности Югры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...