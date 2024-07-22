Ивлеева погасила долг в 11,3 млн после ареста Lamborghini и квартиры

22 июля 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

У Ивлеевой арестовали дорогую машину и квартиру, запретили выезд из страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блогер Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 млн рублей. Это произошло вскоре после ареста ее автомобиля Lamborghini и квартиры, а также запрета на выезд из страны. «Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 млн рублей после ареста Lamborghini и квартиры», — сообщили в межрегиональном управлении ФССП. Информацию приводит РИА Новости. Как уточняет Shot, арест с иномарки и квартиры был снят. 27 июня в отношении Ивлеевой было возбуждено исполнительное производство за неуплату налогов. У девушки арестовали Lamborghini, жилье и запретили выезд из России. Сообщалось, что блогер взяла иномарку в кредит за 40 миллионов рублей на семь лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 млн рублей. Это произошло вскоре после ареста ее автомобиля Lamborghini и квартиры, а также запрета на выезд из страны. «Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 млн рублей после ареста Lamborghini и квартиры», — сообщили в межрегиональном управлении ФССП. Информацию приводит РИА Новости. Как уточняет Shot, арест с иномарки и квартиры был снят. 27 июня в отношении Ивлеевой было возбуждено исполнительное производство за неуплату налогов. У девушки арестовали Lamborghini, жилье и запретили выезд из России. Сообщалось, что блогер взяла иномарку в кредит за 40 миллионов рублей на семь лет.