Ивлеева погасила долг в 11,3 млн после ареста Lamborghini и квартиры

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ДТП с Ламборгини Аристова. Челябинск, ламборгини, lamborghini, вип авто, царапина на крыле
У Ивлеевой арестовали дорогую машину и квартиру, запретили выезд из страны Фото:

Блогер Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 млн рублей. Это произошло вскоре после ареста ее автомобиля Lamborghini и квартиры, а также запрета на выезд из страны.

«Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 млн рублей после ареста Lamborghini и квартиры», — сообщили в межрегиональном управлении ФССП. Информацию приводит РИА Новости. Как уточняет Shot, арест с иномарки и квартиры был снят.

27 июня в отношении Ивлеевой было возбуждено исполнительное производство за неуплату налогов. У девушки арестовали Lamborghini, жилье и запретили выезд из России. Сообщалось, что блогер взяла иномарку в кредит за 40 миллионов рублей на семь лет.

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Блогер Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 млн рублей. Это произошло вскоре после ареста ее автомобиля Lamborghini и квартиры, а также запрета на выезд из страны. «Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 млн рублей после ареста Lamborghini и квартиры», — сообщили в межрегиональном управлении ФССП. Информацию приводит РИА Новости. Как уточняет Shot, арест с иномарки и квартиры был снят. 27 июня в отношении Ивлеевой было возбуждено исполнительное производство за неуплату налогов. У девушки арестовали Lamborghini, жилье и запретили выезд из России. Сообщалось, что блогер взяла иномарку в кредит за 40 миллионов рублей на семь лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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