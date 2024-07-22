В горах Осетии потерялась группа туристов с 10 детьми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бишкек, горная река, киргизия, кыргызстан, горы
Пропавших в горах туристов ищут спасатели МЧС Фото:

В горах Осетии потерялась группа туристов. Среди них 10 детей.

«Группа из Долгопрудного заблудилась в Алагирском районе, всего в ней 12 человек. Они были зарегистрированы в МЧС и вышли на маршрут 20 июля», — сообщает Mash Gor. На помощь выдвинулась группа спасателей МЧС из восьми человек и двух единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В горах Осетии потерялась группа туристов. Среди них 10 детей. «Группа из Долгопрудного заблудилась в Алагирском районе, всего в ней 12 человек. Они были зарегистрированы в МЧС и вышли на маршрут 20 июля», — сообщает Mash Gor. На помощь выдвинулась группа спасателей МЧС из восьми человек и двух единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...