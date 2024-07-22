В горах Осетии потерялась группа туристов с 10 детьми

Пропавших в горах туристов ищут спасатели МЧС
В горах Осетии потерялась группа туристов. Среди них 10 детей.
«Группа из Долгопрудного заблудилась в Алагирском районе, всего в ней 12 человек. Они были зарегистрированы в МЧС и вышли на маршрут 20 июля», — сообщает Mash Gor. На помощь выдвинулась группа спасателей МЧС из восьми человек и двух единиц техники.
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