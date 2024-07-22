В горах Осетии потерялась группа туристов с 10 детьми

22 июля 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Пропавших в горах туристов ищут спасатели МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В горах Осетии потерялась группа туристов. Среди них 10 детей. «Группа из Долгопрудного заблудилась в Алагирском районе, всего в ней 12 человек. Они были зарегистрированы в МЧС и вышли на маршрут 20 июля», — сообщает Mash Gor. На помощь выдвинулась группа спасателей МЧС из восьми человек и двух единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В горах Осетии потерялась группа туристов. Среди них 10 детей. «Группа из Долгопрудного заблудилась в Алагирском районе, всего в ней 12 человек. Они были зарегистрированы в МЧС и вышли на маршрут 20 июля», — сообщает Mash Gor. На помощь выдвинулась группа спасателей МЧС из восьми человек и двух единиц техники.