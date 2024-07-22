Пермяки могут помочь людям в беде с помощью старых книг

В Перми центр помощи людям без дома «Территория передышки» «Благотворительную книжную барахолку». На ней можно будет купить различные книги, а деньги пойдут на помощь бездомным. Если у вас скопились прочитанные книжки, то их можно уже сейчас принести в пункты приема барахолки.
«До 25 июля приносите уже прочитанные книги в пункты приема и сами приходите на барахолку за новыми! Книги можно будет обменять на пожертвования, которые пойдут на работу проектов «Территории передышки»», — рассказали URA.RU организаторы акции.
На благотворительной ярмарке также пройдут мастер-класс по созданию крафтовой бумаги из старых книг, воркшоп «Как преодолеть синдром самозванца и начать писать» от филолога и писателя Анны Сусловой и презентация аудиогида «Прогулки по Литературному некрополю» от Ирины Гавриковой, главного библиотекаря отдела литературы по искусству библиотеки им. А. М. Горького.
«Благотворительная книжная барахолка» пройдет 26 июля с 12:00 до 20:00 на летнике кафе Garage Healthy Bar по адресу: ул. Советская, д. 51А/2. Книги принимают в пунктах:
- Кафе «Гараж», ул. Советская, д. 51а/2Склад «Территории передышки», ул. Н. Островского, д. 109
- Дневной центр «Территория передышки», ул. Луначарского, д. 130
- Доставка пиццы и роллов KING BOX, ул. Желябова, д. 19
- Йога-студия «КОРА», ул. 1-я Красноармейская, д. 3
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