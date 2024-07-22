22 июля 2024

Компании ХМАО набирают сотрудников на рабочие вакансии с зарплатой почти в 300 тысяч

Самую высокую зарплату в ХМАО среди рабочих вакансий платят сварщикам
© Служба новостей «URA.RU»
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Сварщикам в ХМАО обещают зарплату почти в 300 тысяч рублей
Сварщикам в ХМАО обещают зарплату почти в 300 тысяч рублей Фото:

Среди рабочих профессий в Ханты-Мансийском автономном округе больше всего компании готовы платить электросварщикам. На вакансиях сотрудникам обещают зарплату почти в 300 тысяч рублей, следует из данных HeadHunter.

«Электросварщик ручной сварки технологических трубопроводов 5-6 разряда в ХМАО может рассчитывать на зарплату от 169 до 273 тысяч рублей на руки. А водитель категории С и Е тем временем может получать от 200 до 250 тысяч до вычета налогов», — следует из данных сервиса.

Меньше по ХМАО обещают платить водителям курьерам, у которых зарплатная планка может доходить до 195 тысяч рублей «грязными». Тем временем кладовщики в регионе могут получать до 128 тысяч до вычета налогов. Замыкают топ велокурьеры со 120 тысячами.

Ранее URA.RU рассказывало в каких профессиональных сферах ХМАО наблюдается переизбыток работников. Тогда речь шла, например, о маркетологах и рекламщиках.

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Среди рабочих профессий в Ханты-Мансийском автономном округе больше всего компании готовы платить электросварщикам. На вакансиях сотрудникам обещают зарплату почти в 300 тысяч рублей, следует из данных HeadHunter. «Электросварщик ручной сварки технологических трубопроводов 5-6 разряда в ХМАО может рассчитывать на зарплату от 169 до 273 тысяч рублей на руки. А водитель категории С и Е тем временем может получать от 200 до 250 тысяч до вычета налогов», — следует из данных сервиса. Меньше по ХМАО обещают платить водителям курьерам, у которых зарплатная планка может доходить до 195 тысяч рублей «грязными». Тем временем кладовщики в регионе могут получать до 128 тысяч до вычета налогов. Замыкают топ велокурьеры со 120 тысячами. Ранее URA.RU рассказывало в каких профессиональных сферах ХМАО наблюдается переизбыток работников. Тогда речь шла, например, о маркетологах и рекламщиках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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