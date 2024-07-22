Компании ХМАО набирают сотрудников на рабочие вакансии с зарплатой почти в 300 тысяч

Среди рабочих профессий в Ханты-Мансийском автономном округе больше всего компании готовы платить электросварщикам. На вакансиях сотрудникам обещают зарплату почти в 300 тысяч рублей, следует из данных HeadHunter.
«Электросварщик ручной сварки технологических трубопроводов 5-6 разряда в ХМАО может рассчитывать на зарплату от 169 до 273 тысяч рублей на руки. А водитель категории С и Е тем временем может получать от 200 до 250 тысяч до вычета налогов», — следует из данных сервиса.
Меньше по ХМАО обещают платить водителям курьерам, у которых зарплатная планка может доходить до 195 тысяч рублей «грязными». Тем временем кладовщики в регионе могут получать до 128 тысяч до вычета налогов. Замыкают топ велокурьеры со 120 тысячами.
Ранее URA.RU рассказывало в каких профессиональных сферах ХМАО наблюдается переизбыток работников. Тогда речь шла, например, о маркетологах и рекламщиках.
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