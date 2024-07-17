В ХМАО назвали профессии с переизбытком работников

HeadHunter: наибольшая конкуренция в ХМАО среди маркетологов и рекламщиков

18 июля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Высокая конкуренция в ХМАО наблюдается среди маркетологов и рекламщиков Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе самая большая конкуренция среди работников наблюдается в сфере маркетинга, рекламы и пиара. Об этом говорят данные HeadHunter. «Крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места за последний месяц наблюдается в сфере „Маркетинг, реклама, PR“. Также подобная ситуация прослеживается в профессиональной области „Искусство, развлечения, массмедиа“», — следует из статистики сервиса. Аналитики также выявили переизбыток кандидатов в сфере инвестиций и консалтинга, где количество резюме значительно превышает число доступных вакансий. Похожая картина наблюдается и в сегменте высшего и среднего менеджмента. В то же время, дефицит кадров ощущается в розничной торговле и автомобильном бизнесе. Также работодатели активно ищут специалистов в сфере продаж и обслуживания клиентов. Ранее URA.RU рассказывало, каким офисным специалистам в ХМАО платят больше всего. Тогда топ возглавили инженеры, технологи и аналитики. Их доход по итогам первого полугодия 2024 года составил от 85 до 113 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе самая большая конкуренция среди работников наблюдается в сфере маркетинга, рекламы и пиара. Об этом говорят данные HeadHunter. «Крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места за последний месяц наблюдается в сфере „Маркетинг, реклама, PR“. Также подобная ситуация прослеживается в профессиональной области „Искусство, развлечения, массмедиа“», — следует из статистики сервиса. Аналитики также выявили переизбыток кандидатов в сфере инвестиций и консалтинга, где количество резюме значительно превышает число доступных вакансий. Похожая картина наблюдается и в сегменте высшего и среднего менеджмента. В то же время, дефицит кадров ощущается в розничной торговле и автомобильном бизнесе. Также работодатели активно ищут специалистов в сфере продаж и обслуживания клиентов. Ранее URA.RU рассказывало, каким офисным специалистам в ХМАО платят больше всего. Тогда топ возглавили инженеры, технологи и аналитики. Их доход по итогам первого полугодия 2024 года составил от 85 до 113 тысяч рублей.