17 июля 2024

В ХМАО назвали профессии с переизбытком работников

HeadHunter: наибольшая конкуренция в ХМАО среди маркетологов и рекламщиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Высокая конкуренция в ХМАО наблюдается среди маркетологов и рекламщиков Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе самая большая конкуренция среди работников наблюдается в сфере маркетинга, рекламы и пиара. Об этом говорят данные HeadHunter.

«Крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места за последний месяц наблюдается в сфере „Маркетинг, реклама, PR“. Также подобная ситуация прослеживается в профессиональной области „Искусство, развлечения, массмедиа“», — следует из статистики сервиса.

Аналитики также выявили переизбыток кандидатов в сфере инвестиций и консалтинга, где количество резюме значительно превышает число доступных вакансий. Похожая картина наблюдается и в сегменте высшего и среднего менеджмента. В то же время, дефицит кадров ощущается в розничной торговле и автомобильном бизнесе. Также работодатели активно ищут специалистов в сфере продаж и обслуживания клиентов.

Ранее URA.RU рассказывало, каким офисным специалистам в ХМАО платят больше всего. Тогда топ возглавили инженеры, технологи и аналитики. Их доход по итогам первого полугодия 2024 года составил от 85 до 113 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе самая большая конкуренция среди работников наблюдается в сфере маркетинга, рекламы и пиара. Об этом говорят данные HeadHunter. «Крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места за последний месяц наблюдается в сфере „Маркетинг, реклама, PR“. Также подобная ситуация прослеживается в профессиональной области „Искусство, развлечения, массмедиа“», — следует из статистики сервиса. Аналитики также выявили переизбыток кандидатов в сфере инвестиций и консалтинга, где количество резюме значительно превышает число доступных вакансий. Похожая картина наблюдается и в сегменте высшего и среднего менеджмента. В то же время, дефицит кадров ощущается в розничной торговле и автомобильном бизнесе. Также работодатели активно ищут специалистов в сфере продаж и обслуживания клиентов. Ранее URA.RU рассказывало, каким офисным специалистам в ХМАО платят больше всего. Тогда топ возглавили инженеры, технологи и аналитики. Их доход по итогам первого полугодия 2024 года составил от 85 до 113 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...