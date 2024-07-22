Пассажир «Яндекс.Такси» из ХМАО отсудил компенсацию за проломленный череп

Пассажир «Яндекс.Такси» из Сургута подал в суд на владельца машины из-за травм, полученных в ДТП, и выиграл дело: суд потребовал выплатить истцу компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Пострадавший получил в аварии тяжелые травмы головы, в том числе перелом костей черепа.
«Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчикам — „ФН Машины“ и Нурмахмаду Кучакову — о взыскании компенсации за травмы, полученные при дорожно-транспортном происшествии и повлекшие за собой тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. Суд постановил взыскать с ответчиков в пользу истца 800 000 рублей компенсации морального вреда», — указано в решении суда, которое имеется в распоряжении агентства URA.RU.
Житель Сургута ехал в такси, которое вызвал в сервисе «Яндекса» — в автомобиле Hyundai Elantra. Машина столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser. Виновником аварии признали таксиста, но он скрылся и в настоящее время находится в розыске. Уголовное дело приостановили из-за поисков подозреваемого.
Пассажир такси получил тяжелые повреждения: открытую черепно-мозговую травму с переломом костей, ушиб мозга с кровоизлиянием, ссадины на голенях, кисти руки. Он до сих пор восстанавливает здоровье и мучается от головных болей. Пострадавший подал в суд на владельцев машин, которые участвовали в аварии, — «ФН Машины» и Нурмахмада Кучакова, — и выиграл дело. Ответчики пытаются обжаловать решение суда в вышестоящих судебных инстанциях.
Ранее URA.RU писало, что водитель такси из ХМАО заснул за рулем во время движения по трассе Р-254 «Иртыш». Автомобиль столкнулся с двумя машинами, два пассажира такси погибли.
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