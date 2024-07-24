В Екатеринбурге дети-инвалиды рискуют остаться без важных услуг

В Екатеринбурге родителей детей-инвалидов просят переподписать договор соцуслуг

24 июля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Родители обеспокоены звонками, связанными с ИППСУ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге родителям детей-инвалидов поступают звонки от сотрудников соцполитики, в которых они якобы угрожают закрыть существующие индивидуальные программы предоставления соцуслуг (ИППСУ). Несмотря на то, что текущие программы все еще действительны у некоторых детей вплоть до 2025 года, сотрудники управления требуют переподписать договоры. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Я получил уведомление от робота, которое информировало о необходимости обратиться в управление социальной политики по Чкаловскому району для переоформления ИППСУ. Это меня удивило, потому что наш документ действителен до 2025 года. Уже 23 июля я получил звонок от человека, который пытался убедить меня о необходимости визита в связи с изменениями в услугах. Специалист пытался практически угрозами заставить переподписать договор, но я отказался», — поделился отец больного малыша на условиях анонимности. Другая собеседница агентства сообщила, что изначально также получила роботизированное уведомление, которое информировало о необходимости перезаключения договора ИППСУ. После этого ей позвонил представитель управления социальной политики. «Будучи юристом, я сразу же проинформировала специалиста ведомства, что не намерена вносить изменения и что мой ребенок будет получать услуги по уже заключенному договору. На меня пытались оказать давление, это не принесло результатов», — рассказала горожанка. Юрист по вопросам социального обслуживания граждан Павел Акулов заявил URA.RU, что в силу Федерального закона № 442 признание нуждаемости в социальном обслуживании осуществляется в заявительном порядке (по инициативе самого человека). «Чиновники признают статус и формируют индивидуальную программу. Это все. И никаких обзвонов с предложением переоформлять под разными предлогами действующие документы, записи автоматических сообщений и прочего нет. Таких полномочий нет и у самого министерства социальной политики региона», — отметил он. По мнению Акулова, здесь вопрос не только в некорректности действий в отношении конкретных семей, воспитывающих детей с инвалидностью. «Телефонные звонки и запись автоматического информатора — история не бесплатная. За бюджетный счет сотрудники органа власти занимаются тем, на что они не уполномочены. Ситуация требует внимания контролирующих и надзорных органов», — подчеркнул правозащитник. Редакция URA.RU направила официальный запрос в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено 16:47 В департаменте информационной политики Свердловской области URA.RU заявили, что порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг установлен постановлением правительства Свердловской области от 18 декабря 2014 года № 1149-ПП. Лица, нуждающиеся в предоставлении социального обслуживания для получения этой услуги, могут обратиться с заявлением по установленной форме в управление социальной политики министерства социальной политики Свердловской области по месту жительства или месту пребывания. Управления социальной политики министерства социальной политики Свердловской области» составляют индивидуальную программу предоставления социальных услуг для заявителя. «Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ)- это документ, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению. ИППСУ составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой потребности, но не реже, чем раз в три года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов, реализованной ИППСУ, только на основании заявления гражданина. Дополнительно сообщаем, что сотрудниками министерства социальной политики Свердловской области звонки родителям детей-инвалидов для оформления новых программ не осуществлялись», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге родителям детей-инвалидов поступают звонки от сотрудников соцполитики, в которых они якобы угрожают закрыть существующие индивидуальные программы предоставления соцуслуг (ИППСУ). Несмотря на то, что текущие программы все еще действительны у некоторых детей вплоть до 2025 года, сотрудники управления требуют переподписать договоры. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Я получил уведомление от робота, которое информировало о необходимости обратиться в управление социальной политики по Чкаловскому району для переоформления ИППСУ. Это меня удивило, потому что наш документ действителен до 2025 года. Уже 23 июля я получил звонок от человека, который пытался убедить меня о необходимости визита в связи с изменениями в услугах. Специалист пытался практически угрозами заставить переподписать договор, но я отказался», — поделился отец больного малыша на условиях анонимности. Другая собеседница агентства сообщила, что изначально также получила роботизированное уведомление, которое информировало о необходимости перезаключения договора ИППСУ. После этого ей позвонил представитель управления социальной политики. «Будучи юристом, я сразу же проинформировала специалиста ведомства, что не намерена вносить изменения и что мой ребенок будет получать услуги по уже заключенному договору. На меня пытались оказать давление, это не принесло результатов», — рассказала горожанка. Юрист по вопросам социального обслуживания граждан Павел Акулов заявил URA.RU, что в силу Федерального закона № 442 признание нуждаемости в социальном обслуживании осуществляется в заявительном порядке (по инициативе самого человека). «Чиновники признают статус и формируют индивидуальную программу. Это все. И никаких обзвонов с предложением переоформлять под разными предлогами действующие документы, записи автоматических сообщений и прочего нет. Таких полномочий нет и у самого министерства социальной политики региона», — отметил он. По мнению Акулова, здесь вопрос не только в некорректности действий в отношении конкретных семей, воспитывающих детей с инвалидностью. «Телефонные звонки и запись автоматического информатора — история не бесплатная. За бюджетный счет сотрудники органа власти занимаются тем, на что они не уполномочены. Ситуация требует внимания контролирующих и надзорных органов», — подчеркнул правозащитник. Редакция URA.RU направила официальный запрос в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено 16:47 В департаменте информационной политики Свердловской области URA.RU заявили, что порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг установлен постановлением правительства Свердловской области от 18 декабря 2014 года № 1149-ПП. Лица, нуждающиеся в предоставлении социального обслуживания для получения этой услуги, могут обратиться с заявлением по установленной форме в управление социальной политики министерства социальной политики Свердловской области по месту жительства или месту пребывания. Управления социальной политики министерства социальной политики Свердловской области» составляют индивидуальную программу предоставления социальных услуг для заявителя. «Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ)- это документ, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению. ИППСУ составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой потребности, но не реже, чем раз в три года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов, реализованной ИППСУ, только на основании заявления гражданина. Дополнительно сообщаем, что сотрудниками министерства социальной политики Свердловской области звонки родителям детей-инвалидов для оформления новых программ не осуществлялись», — отметили в ведомстве.