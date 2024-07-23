23 июля 2024

Полиция устроит массовую проверку водителей на дорогах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейды запланированы на 25 июля
Рейды запланированы на 25 июля Фото:

Полицейские проведут рейды на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа. Силовики будут проверять, как водители соблюдают правила перевозки детей.

«Завтра, 25 июля 2024 года, на территории региона пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Полицейские также будут проводить профилактические беседы с водителями.

Рейды запланированы также по загородным и федеральным трассам. Например, проверки пройдут на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.

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Полицейские проведут рейды на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа. Силовики будут проверять, как водители соблюдают правила перевозки детей. «Завтра, 25 июля 2024 года, на территории региона пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Полицейские также будут проводить профилактические беседы с водителями. Рейды запланированы также по загородным и федеральным трассам. Например, проверки пройдут на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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