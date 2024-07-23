Полиция устроит массовую проверку водителей на дорогах ХМАО

Рейды запланированы на 25 июля
Полицейские проведут рейды на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа. Силовики будут проверять, как водители соблюдают правила перевозки детей.
«Завтра, 25 июля 2024 года, на территории региона пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Полицейские также будут проводить профилактические беседы с водителями.
Рейды запланированы также по загородным и федеральным трассам. Например, проверки пройдут на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.
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