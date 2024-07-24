Ученые решили одну из главных загадок астрономии

PRL: частицы темной материи решили проблему последнего парсека
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Ученые из западных университетов решили проблему последнего парсека
Ученые из западных университетов решили проблему последнего парсека Фото:

Исследователи из Университета Торонто и Университета Макгилла обнаружили возможную связь между сверхмассивными черными дырами и самовзаимодействующей темной материей (SIDM), которая может объяснить так называемую «проблему последнего парсека». Открытие было опубликовано в журнале Physical Review Letters. 

«Черные дыры выбрасывает частицы темной материи из системы, и темная материя не вносит вклада в динамическое трение. В случае SIDM возникали достаточно плотные гало, которые тормозили черные дыры, обеспечивая слияние», — говорится в материале. Тем самым они согласовывались с возрастом Вселенной и проблема последнего парсека (единица изменения расстояния между небесными телами, расположенными вне Солнечной системы. Один парсек равен 3,2 светового года — прим. URA.RU) была решена. 

Используемая в исследовании модель SIDM представляет альтернативу стандартной космологической модели, в которой частицы темной материи не взаимодействуют друг с другом. Наблюдения гравитационных волн, зафиксированные обсерваториями, соответствуют предсказаниям новой модели, что подтверждает ее правдоподобие.

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Исследователи из Университета Торонто и Университета Макгилла обнаружили возможную связь между сверхмассивными черными дырами и самовзаимодействующей темной материей (SIDM), которая может объяснить так называемую «проблему последнего парсека». Открытие было опубликовано в журнале Physical Review Letters.  «Черные дыры выбрасывает частицы темной материи из системы, и темная материя не вносит вклада в динамическое трение. В случае SIDM возникали достаточно плотные гало, которые тормозили черные дыры, обеспечивая слияние», — говорится в материале. Тем самым они согласовывались с возрастом Вселенной и проблема последнего парсека (единица изменения расстояния между небесными телами, расположенными вне Солнечной системы. Один парсек равен 3,2 светового года — прим. URA.RU) была решена.  Используемая в исследовании модель SIDM представляет альтернативу стандартной космологической модели, в которой частицы темной материи не взаимодействуют друг с другом. Наблюдения гравитационных волн, зафиксированные обсерваториями, соответствуют предсказаниям новой модели, что подтверждает ее правдоподобие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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