Ученые решили одну из главных загадок астрономии

Исследователи из Университета Торонто и Университета Макгилла обнаружили возможную связь между сверхмассивными черными дырами и самовзаимодействующей темной материей (SIDM), которая может объяснить так называемую «проблему последнего парсека». Открытие было опубликовано в журнале Physical Review Letters.
«Черные дыры выбрасывает частицы темной материи из системы, и темная материя не вносит вклада в динамическое трение. В случае SIDM возникали достаточно плотные гало, которые тормозили черные дыры, обеспечивая слияние», — говорится в материале. Тем самым они согласовывались с возрастом Вселенной и проблема последнего парсека (единица изменения расстояния между небесными телами, расположенными вне Солнечной системы. Один парсек равен 3,2 светового года — прим. URA.RU) была решена.
Используемая в исследовании модель SIDM представляет альтернативу стандартной космологической модели, в которой частицы темной материи не взаимодействуют друг с другом. Наблюдения гравитационных волн, зафиксированные обсерваториями, соответствуют предсказаниям новой модели, что подтверждает ее правдоподобие.
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