Кулеба переобулся после заявления о переговорах с Россией

Украина проведет переговоры с Россией, когда та будет готова вести их добросовестно. Однако пока Киев не видит таковой готовности с ее стороны. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Дмитрий Кулеба донес последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается», — сообщили на сайте украинского ведомства.
Ранее Кулеба заявлял о желании Украины участвовать в мирных переговорах по мирным инициативам с Россией. Он утверждал, Киев уже готовится к ним.
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