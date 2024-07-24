Кулеба переобулся после заявления о переговорах с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не видит готовности Москвы к переговорам

24 июля 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва не готова к добросовестным переговорам с Киевом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина проведет переговоры с Россией, когда та будет готова вести их добросовестно. Однако пока Киев не видит таковой готовности с ее стороны. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Дмитрий Кулеба донес последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается», — сообщили на сайте украинского ведомства. Ранее Кулеба заявлял о желании Украины участвовать в мирных переговорах по мирным инициативам с Россией. Он утверждал, Киев уже готовится к ним. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина проведет переговоры с Россией, когда та будет готова вести их добросовестно. Однако пока Киев не видит таковой готовности с ее стороны. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Дмитрий Кулеба донес последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается», — сообщили на сайте украинского ведомства. Ранее Кулеба заявлял о желании Украины участвовать в мирных переговорах по мирным инициативам с Россией. Он утверждал, Киев уже готовится к ним.