Кулеба переобулся после заявления о переговорах с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не видит готовности Москвы к переговорам
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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, Кулеба Дмитрий,  stock
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва не готова к добросовестным переговорам с Киевом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина проведет переговоры с Россией, когда та будет готова вести их добросовестно. Однако пока Киев не видит таковой готовности с ее стороны. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Дмитрий Кулеба донес последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается», — сообщили на сайте украинского ведомства.

Ранее Кулеба заявлял о желании Украины участвовать в мирных переговорах по мирным инициативам с Россией. Он утверждал, Киев уже готовится к ним.

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Украина проведет переговоры с Россией, когда та будет готова вести их добросовестно. Однако пока Киев не видит таковой готовности с ее стороны. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Дмитрий Кулеба донес последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается», — сообщили на сайте украинского ведомства. Ранее Кулеба заявлял о желании Украины участвовать в мирных переговорах по мирным инициативам с Россией. Он утверждал, Киев уже готовится к ним.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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