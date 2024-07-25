Свердловские следователи раздали повестки мигрантам, избегавшим армию. Фото

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Площадь 400 лет Тюмени. Тюмень , мигранты
С начала года Еланский гарнизон выявил более 70 мигрантов, избегавших армию Фото:

В Камышлове (Свердловская область) военные следователи и сотрудники полиции поймали четверых иностранцев, которые недавно получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Каждому из них доставили в военкомат и выдали повестки, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

«Очередной рейд осуществлен на строительные площадки Камышлова, в результате которого выявлено четыре гражданина, недавно получивших российское гражданство, которые были сопровождены в военкомат для оформления соответствующих документов», — следует из сообщения. Кроме того, мужчинам разъяснили о возможностях на службе по контракту.

С начала 2024 года Еланскому гарнизону удалось выявить и поставить на воинский учет более 70 иностранцев. Часть из них уже убыли для прохождения службы в рядах ВС РФ по контракту.

Ранее правоохранители нагрянули на завод «Реж-Хлеб», где обнаружили десятки иностранцев, подлежащих выдворению за пределы РФ. Всего под проверку попали 73 человека. Оказалось, что большинство мигрантов приехали в регион из стран Центральной Азии и Шри-ланки.

Иностранцев доставили в военкомат
Иностранцев доставили в военкомат
Фото:

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В Камышлове (Свердловская область) военные следователи и сотрудники полиции поймали четверых иностранцев, которые недавно получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Каждому из них доставили в военкомат и выдали повестки, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО. «Очередной рейд осуществлен на строительные площадки Камышлова, в результате которого выявлено четыре гражданина, недавно получивших российское гражданство, которые были сопровождены в военкомат для оформления соответствующих документов», — следует из сообщения. Кроме того, мужчинам разъяснили о возможностях на службе по контракту. С начала 2024 года Еланскому гарнизону удалось выявить и поставить на воинский учет более 70 иностранцев. Часть из них уже убыли для прохождения службы в рядах ВС РФ по контракту. Ранее правоохранители нагрянули на завод «Реж-Хлеб», где обнаружили десятки иностранцев, подлежащих выдворению за пределы РФ. Всего под проверку попали 73 человека. Оказалось, что большинство мигрантов приехали в регион из стран Центральной Азии и Шри-ланки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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