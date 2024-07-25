В Камышлове (Свердловская область) военные следователи и сотрудники полиции поймали четверых иностранцев, которые недавно получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Каждому из них доставили в военкомат и выдали повестки, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.
«Очередной рейд осуществлен на строительные площадки Камышлова, в результате которого выявлено четыре гражданина, недавно получивших российское гражданство, которые были сопровождены в военкомат для оформления соответствующих документов», — следует из сообщения. Кроме того, мужчинам разъяснили о возможностях на службе по контракту.
С начала 2024 года Еланскому гарнизону удалось выявить и поставить на воинский учет более 70 иностранцев. Часть из них уже убыли для прохождения службы в рядах ВС РФ по контракту.
Ранее правоохранители нагрянули на завод «Реж-Хлеб», где обнаружили десятки иностранцев, подлежащих выдворению за пределы РФ. Всего под проверку попали 73 человека. Оказалось, что большинство мигрантов приехали в регион из стран Центральной Азии и Шри-ланки.
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