Свердловские следователи раздали повестки мигрантам, избегавшим армию. Фото

25 июля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

С начала года Еланский гарнизон выявил более 70 мигрантов, избегавших армию Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) военные следователи и сотрудники полиции поймали четверых иностранцев, которые недавно получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Каждому из них доставили в военкомат и выдали повестки, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО. «Очередной рейд осуществлен на строительные площадки Камышлова, в результате которого выявлено четыре гражданина, недавно получивших российское гражданство, которые были сопровождены в военкомат для оформления соответствующих документов», — следует из сообщения. Кроме того, мужчинам разъяснили о возможностях на службе по контракту. С начала 2024 года Еланскому гарнизону удалось выявить и поставить на воинский учет более 70 иностранцев. Часть из них уже убыли для прохождения службы в рядах ВС РФ по контракту. Ранее правоохранители нагрянули на завод «Реж-Хлеб», где обнаружили десятки иностранцев, подлежащих выдворению за пределы РФ. Всего под проверку попали 73 человека. Оказалось, что большинство мигрантов приехали в регион из стран Центральной Азии и Шри-ланки. Иностранцев доставили в военкомат Фото: пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Камышлове (Свердловская область) военные следователи и сотрудники полиции поймали четверых иностранцев, которые недавно получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Каждому из них доставили в военкомат и выдали повестки, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО. «Очередной рейд осуществлен на строительные площадки Камышлова, в результате которого выявлено четыре гражданина, недавно получивших российское гражданство, которые были сопровождены в военкомат для оформления соответствующих документов», — следует из сообщения. Кроме того, мужчинам разъяснили о возможностях на службе по контракту. С начала 2024 года Еланскому гарнизону удалось выявить и поставить на воинский учет более 70 иностранцев. Часть из них уже убыли для прохождения службы в рядах ВС РФ по контракту. Ранее правоохранители нагрянули на завод «Реж-Хлеб», где обнаружили десятки иностранцев, подлежащих выдворению за пределы РФ. Всего под проверку попали 73 человека. Оказалось, что большинство мигрантов приехали в регион из стран Центральной Азии и Шри-ланки.