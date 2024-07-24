В Реже (Свердловская область) на местном хлебном заводе «Реж-Хлеб» силовики устроили проверку более 70 иностранцев, работавших на предприятии. Из них 31 человека выдворят за пределы России. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Всего было проверено 73 иностранца, из которых 31 человек может быть административно выдворен за пределы РФ. В отношении одного иностранного „специалиста“ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК России за подделку документа, разрешающего трудовую деятельность в Свердловской области. Этот документ он приобрел на маркетплейсе», — пояснил собеседник.
Отмечается, что большинство из тех, кто попал под проверку, являются гражданами стран Центральной Азии. Однако девять девять человек, подлежащие выдворению, уроженцы Шри-Ланки.
Судебные приставы с начала 2024 года депортировали 1654 мигрантов из Свердловской области. Все иностранцы находились в регионе на заработкках. Каждый из нелегалов был оштрафован.
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