В Кыштыме (Челябинская область) местный житель разбил лопатой стекла двери супермаркета, а попав внутрь, съел арбуз и выпил бутылку водки, взятую с прилавка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его оперативно задержали.
«Мужчина разбил стекла у двух дверей и проник внутрь. Подозреваемый съел арбуз и выпил бутылку водки, а затем направился домой. Но по пути был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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