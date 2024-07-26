Челябинец разбил двери супермаркета ради арбуза и бутылки водки. Видео

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Мужчина пошел на преступление ради водки и закуски Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) местный житель разбил лопатой стекла двери супермаркета, а попав внутрь, съел арбуз и выпил бутылку водки, взятую с прилавка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его оперативно задержали.

«Мужчина разбил стекла у двух дверей и проник внутрь. Подозреваемый съел арбуз и выпил бутылку водки, а затем направился домой. Но по пути был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Кыштыме (Челябинская область) местный житель разбил лопатой стекла двери супермаркета, а попав внутрь, съел арбуз и выпил бутылку водки, взятую с прилавка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его оперативно задержали. «Мужчина разбил стекла у двух дверей и проник внутрь. Подозреваемый съел арбуз и выпил бутылку водки, а затем направился домой. Но по пути был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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