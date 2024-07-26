Челябинец разбил двери супермаркета ради арбуза и бутылки водки. Видео

26 июля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Мужчина пошел на преступление ради водки и закуски Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кыштыме (Челябинская область) местный житель разбил лопатой стекла двери супермаркета, а попав внутрь, съел арбуз и выпил бутылку водки, взятую с прилавка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его оперативно задержали. «Мужчина разбил стекла у двух дверей и проник внутрь. Подозреваемый съел арбуз и выпил бутылку водки, а затем направился домой. Но по пути был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кыштыме (Челябинская область) местный житель разбил лопатой стекла двери супермаркета, а попав внутрь, съел арбуз и выпил бутылку водки, взятую с прилавка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его оперативно задержали. «Мужчина разбил стекла у двух дверей и проник внутрь. Подозреваемый съел арбуз и выпил бутылку водки, а затем направился домой. Но по пути был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.