В Свердловской области за неделю родились четыре пары близнецов

Мальчиков чуть больше
За прошедшую неделю в Свердловской области родились 809 малышей, из них четыре пары — близнецы. При этом мальчиков больше, чем девочек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«За неделю родились 420 мальчиков и 389 девочек, из них четыре пары близнецов. При этом 587 мам родили в возрасте до 35 лет, еще 218 мамочек родили после 35 лет», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона
Для одной из женщин это стали восьмые по счету роды. Еще для пятерых свердловчанок — седьмые.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!