28 июля 2024

В Свердловской области за неделю родились четыре пары близнецов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчиков чуть больше
Мальчиков чуть больше Фото:

За прошедшую неделю в Свердловской области родились 809 малышей, из них четыре пары — близнецы. При этом мальчиков больше, чем девочек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«За неделю родились 420 мальчиков и 389 девочек, из них четыре пары близнецов. При этом 587 мам родили в возрасте до 35 лет, еще 218 мамочек родили после 35 лет», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона

Для одной из женщин это стали восьмые по счету роды. Еще для пятерых свердловчанок — седьмые.

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За прошедшую неделю в Свердловской области родились 809 малышей, из них четыре пары — близнецы. При этом мальчиков больше, чем девочек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. «За неделю родились 420 мальчиков и 389 девочек, из них четыре пары близнецов. При этом 587 мам родили в возрасте до 35 лет, еще 218 мамочек родили после 35 лет», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона Для одной из женщин это стали восьмые по счету роды. Еще для пятерых свердловчанок — седьмые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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