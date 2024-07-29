В Татарстане шесть человек заразились лихорадкой Западного Нила

29 июля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Шесть человек в Татарстане заражены лихорадкой Западного Нила Фото: Анна Майорова © URA.RU В Татарстане отмечен рост числа случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Сейчас зарегистрировано уже шесть подтвержденных случаев этого заболевания. «На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы шесть случаев лихорадки Западного Нила», — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. Слова приводит ТАСС. По данным на 26 июля в Татарстане были подтверждены только четыре случая лихорадки Западного Нила. Всем пациентам предоставляется медицинская помощь в условиях стационара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Татарстане отмечен рост числа случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Сейчас зарегистрировано уже шесть подтвержденных случаев этого заболевания. «На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы шесть случаев лихорадки Западного Нила», — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. Слова приводит ТАСС. По данным на 26 июля в Татарстане были подтверждены только четыре случая лихорадки Западного Нила. Всем пациентам предоставляется медицинская помощь в условиях стационара.