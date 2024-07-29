В Татарстане шесть человек заразились лихорадкой Западного Нила

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Шесть человек в Татарстане заражены лихорадкой Западного Нила Фото:

В Татарстане отмечен рост числа случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Сейчас зарегистрировано уже шесть подтвержденных случаев этого заболевания.

«На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы шесть случаев лихорадки Западного Нила», — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. Слова приводит ТАСС.

По данным на 26 июля в Татарстане были подтверждены только четыре случая лихорадки Западного Нила. Всем пациентам предоставляется медицинская помощь в условиях стационара.

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В Татарстане отмечен рост числа случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Сейчас зарегистрировано уже шесть подтвержденных случаев этого заболевания. «На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы шесть случаев лихорадки Западного Нила», — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. Слова приводит ТАСС. По данным на 26 июля в Татарстане были подтверждены только четыре случая лихорадки Западного Нила. Всем пациентам предоставляется медицинская помощь в условиях стационара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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