МЧС приступило к эвакуации жителей Миасса Челябинской области. Такое решение принято из-за повышения уровня воды в реке Миасс. Подтоплено 24 жилых дома.
«Вода до сих пор поднимается. Решено начать эвакуацию», — заявил РБК губернатор Алексей Текслер.
По данным МЧС, сбросы в реку Миасс были увеличены с гидротехнических сооружений Поликарповского пруда. Произошло подтопление 24 частных жилых домов и приусадебных участков, с количеством проживающих 47 человек, в том числе шестерых детей. Возникла угроза подтопления 40 частных жилых домов и 40 приусадебных участков, находящихся вблизи русла реки Миасс ниже Поликарповского пруда.
По данным оперштаба, которым руководит губернатор Текслер, уровень целого ряда водоем в регион остается высоким из-за ливней. Переполнились Малое Тесьменское, Айское, Юрюзанское водохранилища, а также городской пруд Златоуста, Саткинский городской пруд, Миасский городской пруд. На этих ГТС увеличен сброс воды. В ряде территорий Челябинской области введен режим ЧС.
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