Дожди не уйдут из Челябинской области до 10 августа: что известно о наводнении к этому часу. Фото, видео

В Челябинской области продолжают устранять последствия аномальных ливней

30 июля 2024 в 05:51 Размер текста - 17 +

Дома в Коркино затопило водой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Челябинская область после обрушившихся мегаливней готовится к новым дождям и грозам, которые могут накрыть регион уже сегодня, 30 июля. Что известно к этому часу о последствиях прохождения Каспийского циклона и как в районах области устраняют подтопления, в материале на URA.RU. На питьевом источнике Челябинска увеличили мощность сброса воды На Шершневском водохранилище в Челябинске сотрудники ФГБВУ «Центррегионводхоз» 29 июля увеличили мощность сброса воды с 50 до 70 кубометров в секунду, сообщили URA.RU в министерстве экологии региона. Мера позволит довести уровень воды в водохранилище до нормальных отметок, а также снизит риск наводнения. Из-за сброса воды река Миасс вышла из берегов в центре Челябинска. На подтопленной территории местные жители пытаются ловить рыбу, сообщил корреспондент URA.RU с места события. Власти эвакуируют Миасс В городе Миасс, который входит в число пяти самых крупных городов Челябинской области, 29 июля сотрудники МЧС приступили к эвакуации жителей. Решение было принято из-за повышения уровня воды в реке Миасс. Сбросы в реку Миасс увеличили с гидротехнических сооружений Поликарповского пруда. В результате в городе подтопило 24 частных дома, где в общей сложности проживает 47 человек, в том числе шесть детей. Миасс разделил Смородинку на две части В Миасском городском округе в селе Смородинка вышедшая из берегов река Миасс разделила населенный пункт на две части, сообщил исполняющий обязанности главы округа Олег Буданов. Если поток воды будет увеличиваться, то специалисты отсыпят прибрежную территорию щебнем. При угрозе подтопления жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Также ведутся работы по подготовке «резервной» дороги, чтобы село Смородинка не осталось отрезанным от города. Чиновники призывают жителей села пользоваться именно этой дорогой, так как другая затоплена водой. В Коркино круглосуточно работают помпы В городе Коркино, где 27 июля из-за наводнения дома ушли под воду, круглосуточно включены помпы, сообщила глава городского округа Наталья Лощинина. По ее словам, для ликвидации подтоплений задействованы все силы и резервы округа — помимо помп работают откачные машины и насосы. Работа принесла первые результаты. На улице Партизанской в Коркино откачка воды началась еще накануне и уровень воды там заметно спал, добавила Лощинина. Проезд закрыт в еще один район области В Красноармейском районе 29 июля временно закрыли движение по дороге до границы Сосновского района. Причиной послужило разрушение дорожного полотна из-за обильных дождей, рассказали в пресс-службе Миндортранса региона. Ранее из-за разлива рек было закрыто движение в Увельском, Еткульском районе, Карабашском городском округе и Еманжелинском районе. В Копейске опровергли информацию о гибели животных после потопа В Копейске хозяин зоомагазина «Природа» опроверг информацию о гибели животных после затопления магазина. Со слов Антона Десятниченко, хомяков и крыс они успели спасти, попугаи сидят высоко, и до них вода не доберется. Зайцев летом у них не бывает. Видео с затопленным магазином появилось в соцсетях 29 июля. Владелец, который в момент съемки находился рядом, на эти слова не возражал. Магазин находится в подвальном помещении возле ТРК «Слава». Парковку ТРК регулярно затапливает после дождей. Жителям подтопленных территорий рекомендовано привиться от гепатита А В пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области сообщили, что при затоплении высок риск заразиться гепатитом А. Населению рекомендовано привиться от гепатита А. При подтоплении территорий происходит загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод. В воду может попасть грязь с дорог и производственных площадок. В случае недомогания также рекомендовано немедленно обратиться за медицинской помощью. С чего началось наводнение в Челябинской области в 2024 году В Челябинскую область 25 июля пришел Каспийский циклон, который принес с собой аномальные ливни. Первым пострадал юг область. Далее 26 июля в Карабаше прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Позднее из берегов вышли реки Миасс, Каменка, Биргильда. Потопленными оказались несколько районов области. Дамбу Киалимского водохранилища прорвало 26 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Какая погода ожидается в Челябинской области в начале августа На территорию Челябинской области к 30 июля придет теплый фронт и принесет с собой ливни. Днем потеплеет до 25 градусов. Согласно долгосрочному прогнозу «Гисметео», дожди продлятся в Челябинске до 9 августа. Осадки не уйдут из региона до 9 августа Скрин с сайта «Гисметео» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская область после обрушившихся мегаливней готовится к новым дождям и грозам, которые могут накрыть регион уже сегодня, 30 июля. Что известно к этому часу о последствиях прохождения Каспийского циклона и как в районах области устраняют подтопления, в материале на URA.RU. На Шершневском водохранилище в Челябинске сотрудники ФГБВУ «Центррегионводхоз» 29 июля увеличили мощность сброса воды с 50 до 70 кубометров в секунду, сообщили URA.RU в министерстве экологии региона. Мера позволит довести уровень воды в водохранилище до нормальных отметок, а также снизит риск наводнения. Из-за сброса воды река Миасс вышла из берегов в центре Челябинска. На подтопленной территории местные жители пытаются ловить рыбу, сообщил корреспондент URA.RU с места события. В городе Миасс, который входит в число пяти самых крупных городов Челябинской области, 29 июля сотрудники МЧС приступили к эвакуации жителей. Решение было принято из-за повышения уровня воды в реке Миасс. Сбросы в реку Миасс увеличили с гидротехнических сооружений Поликарповского пруда. В результате в городе подтопило 24 частных дома, где в общей сложности проживает 47 человек, в том числе шесть детей. В Миасском городском округе в селе Смородинка вышедшая из берегов река Миасс разделила населенный пункт на две части, сообщил исполняющий обязанности главы округа Олег Буданов. Если поток воды будет увеличиваться, то специалисты отсыпят прибрежную территорию щебнем. При угрозе подтопления жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Также ведутся работы по подготовке «резервной» дороги, чтобы село Смородинка не осталось отрезанным от города. Чиновники призывают жителей села пользоваться именно этой дорогой, так как другая затоплена водой. В городе Коркино, где 27 июля из-за наводнения дома ушли под воду, круглосуточно включены помпы, сообщила глава городского округа Наталья Лощинина. По ее словам, для ликвидации подтоплений задействованы все силы и резервы округа — помимо помп работают откачные машины и насосы. Работа принесла первые результаты. На улице Партизанской в Коркино откачка воды началась еще накануне и уровень воды там заметно спал, добавила Лощинина. В Красноармейском районе 29 июля временно закрыли движение по дороге до границы Сосновского района. Причиной послужило разрушение дорожного полотна из-за обильных дождей, рассказали в пресс-службе Миндортранса региона. Ранее из-за разлива рек было закрыто движение в Увельском, Еткульском районе, Карабашском городском округе и Еманжелинском районе. В Копейске хозяин зоомагазина «Природа» опроверг информацию о гибели животных после затопления магазина. Со слов Антона Десятниченко, хомяков и крыс они успели спасти, попугаи сидят высоко, и до них вода не доберется. Зайцев летом у них не бывает. Видео с затопленным магазином появилось в соцсетях 29 июля. Владелец, который в момент съемки находился рядом, на эти слова не возражал. Магазин находится в подвальном помещении возле ТРК «Слава». Парковку ТРК регулярно затапливает после дождей. В пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области сообщили, что при затоплении высок риск заразиться гепатитом А. Населению рекомендовано привиться от гепатита А. При подтоплении территорий происходит загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод. В воду может попасть грязь с дорог и производственных площадок. В случае недомогания также рекомендовано немедленно обратиться за медицинской помощью. В Челябинскую область 25 июля пришел Каспийский циклон, который принес с собой аномальные ливни. Первым пострадал юг область. Далее 26 июля в Карабаше прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Позднее из берегов вышли реки Миасс, Каменка, Биргильда. Потопленными оказались несколько районов области. На территорию Челябинской области к 30 июля придет теплый фронт и принесет с собой ливни. Днем потеплеет до 25 градусов. Согласно долгосрочному прогнозу «Гисметео», дожди продлятся в Челябинске до 9 августа.