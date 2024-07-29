Владелец зоомагазина в Копейске опроверг гибель животных после потопа

Хозяин зоомагазина «Природа» в Копейске под Челябинском опроверг гибель животных после затопления магазина от затяжных ливней. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на владельца магазина Антона Десятниченко.
«Я показывал, сколько воды было. Вот кто снимал, у того и спросите, зачем он эти комментарии дает. Хомяков и крыс спасли, находятся они в другом помещении. Попугаи сидят очень высоко, и до них вода не доберется. Зайчиков у нас летом не бывает, их привозим только осенью. Рыбки плавают, естественно, в подвале. Чтобы их спасти, туда нужно хотя бы зайти, отлавливать их и куда-то пересаживать», — сообщил Десятниченко РИА «Новости».
Видео с затопленным магазином появилось в соцсетях 29 июля. Автор видео комментирует, что животные, находившиеся в магазине, утонули. Владелец, находившийся в кадре, на эти слова не возражал.
Магазин находится в подвальном помещении по адрес проспект Славы, 6. Рядом, по адресу проспект Славы, 8, находится ТРК «Слава». Парковку ТРК регулярно затапливает после дождей. В этом году после затяжных ливней и затопления части проспекта Славы мэрия перекрыла проезд по нему, в том числе возле дома, в котором находится магазин «Природа». Магазин полностью затоплен.
Подъем уровня воды связан с сильными ливнями, прошедшими в Челябинской области на прошедшей неделе. В регионе выпало более полутора месячных нормы осадков, а в Карабаше прорвало плотину и затопило поселок Киолим.
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