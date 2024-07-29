Челябинцам из подтопленных территорий рекомендуют привиться от гепатита

29 июля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Поставить прививку жители могут бесплатно в поликлинике по месту жительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Жителям, проживающих на подтопленных территориях Челябинской области, рекомендовали привиться от гепатита А. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, при затоплении высок риск заразиться. «В связи с высоким риском заражения гепатитом А, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует населению, проживающих на подтопленных территориях, привиться. Сделать это можно в медицинских организациях по месту жительства за счет средств областного бюджета», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Там обратили внимание граждан, что при затоплении территорий происходит загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод. Грязь с дорог и производственных площадок может попасть в воду и принести острую кишечную инфекцию. Для того, чтобы этого избежать гражданам посоветовали соблюдать следующие правила: не применяйте в бытовых целях воду из непроверенных водоисточников;

не пейте «сырую» воду из колодцев и источников — используйте для питья бутилированную или кипяченую воду;

фрукты и овощи тщательно промывайте бутилированной водой, ошпаривайте кипятком;

регулярно и тщательно мойте руки с мылом;

работы по уборке дома и приусадебного участка на подтопленных территориях проводите только в перчатках;

при появлении симптомов заболевания (температура, тошнота, боль в животе, рвота, диарея) немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Сейчас подтопленными остаются 325 жилых домов, 1063 садовых и приусадебных участков. Причиной подтопления стали сильные ливни, из-за которых реки вышли из берегов. Власти намерены дождаться ухода воды и приступить к восстановлению территорий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям, проживающих на подтопленных территориях Челябинской области, рекомендовали привиться от гепатита А. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, при затоплении высок риск заразиться. «В связи с высоким риском заражения гепатитом А, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует населению, проживающих на подтопленных территориях, привиться. Сделать это можно в медицинских организациях по месту жительства за счет средств областного бюджета», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Там обратили внимание граждан, что при затоплении территорий происходит загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод. Грязь с дорог и производственных площадок может попасть в воду и принести острую кишечную инфекцию. Для того, чтобы этого избежать гражданам посоветовали соблюдать следующие правила: Сейчас подтопленными остаются 325 жилых домов, 1063 садовых и приусадебных участков. Причиной подтопления стали сильные ливни, из-за которых реки вышли из берегов. Власти намерены дождаться ухода воды и приступить к восстановлению территорий.