Челябинцам из подтопленных территорий рекомендуют привиться от гепатита

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Новый вакцинальный пункт в КРК Мегаполис. Челябинск, прививка, медицина, вакцинация, коронавирус, covid, ковид
Поставить прививку жители могут бесплатно в поликлинике по месту жительства Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Жителям, проживающих на подтопленных территориях Челябинской области, рекомендовали привиться от гепатита А. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, при затоплении высок риск заразиться.

«В связи с высоким риском заражения гепатитом А, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует населению, проживающих на подтопленных территориях, привиться. Сделать это можно в медицинских организациях по месту жительства за счет средств областного бюджета», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Там обратили внимание граждан, что при затоплении территорий происходит загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод. Грязь с дорог и производственных площадок может попасть в воду и принести острую кишечную инфекцию. Для того, чтобы этого избежать гражданам посоветовали соблюдать следующие правила:

  • не применяйте в бытовых целях воду из непроверенных водоисточников;
  • не пейте «сырую» воду из колодцев и источников — используйте для питья бутилированную или кипяченую воду;
  • фрукты и овощи тщательно промывайте бутилированной водой, ошпаривайте кипятком;
  • регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
  • работы по уборке дома и приусадебного участка на подтопленных территориях проводите только в перчатках;
  • при появлении симптомов заболевания (температура, тошнота, боль в животе, рвота, диарея) немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Сейчас подтопленными остаются 325 жилых домов, 1063 садовых и приусадебных участков. Причиной подтопления стали сильные ливни, из-за которых реки вышли из берегов. Власти намерены дождаться ухода воды и приступить к восстановлению территорий.

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Жителям, проживающих на подтопленных территориях Челябинской области, рекомендовали привиться от гепатита А. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, при затоплении высок риск заразиться. «В связи с высоким риском заражения гепатитом А, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует населению, проживающих на подтопленных территориях, привиться. Сделать это можно в медицинских организациях по месту жительства за счет средств областного бюджета», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Там обратили внимание граждан, что при затоплении территорий происходит загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод. Грязь с дорог и производственных площадок может попасть в воду и принести острую кишечную инфекцию. Для того, чтобы этого избежать гражданам посоветовали соблюдать следующие правила: Сейчас подтопленными остаются 325 жилых домов, 1063 садовых и приусадебных участков. Причиной подтопления стали сильные ливни, из-за которых реки вышли из берегов. Власти намерены дождаться ухода воды и приступить к восстановлению территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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