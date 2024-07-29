Вышедшая из берегов река Миасс разделила челябинское село на две части. Видео

29 июля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Река Миасс вышла из берегов в селе Смородинка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Миасском городском округе Челябинской области вышедшая из берегов река разделила на две части село Смородинка. Об этом 29 июля сообщил исполняющий обязанности главы округа Олег Буданов. «Вышедшая из берегов река Миасс условно разделила село Смородинка на две части. Автомобильная дорога пока остается относительно проезжей», — написал Буданов в своем telegram-канале. Если поток воды увеличится, то специалисты отсыпят прибрежную территорию щебнем, который есть в достаточном количестве, заверил и. о. главы округа. При угрозе подтопления будет организована эвакуация жителей села Смородинка в пункты временного размещения (ПВР). Ведутся работы по подготовке «резервной» дороги, которая соединит Смородинку с городом, рассказал начальник управления ЖКХ Миасса Роман Комаров. Отсыпка проводится со стороны улицы Школьной. Чиновники призывают жителей села пользоваться именно этой дорогой. Также в Миасс сотрудники МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим от подтопления. «Спасатели помогают маломобильным и несовершеннолетним гражданам покинуть подтопленную территорию», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Челябинская область с 25 июля оказалась в эпицентре Каспийского циклона. В результате чего, аномальные ливни накрыли регион. В пятницу 26 июля прорвало дамбу Киалимского водохранилища около Карабаша. Эвакуация потребовалась жителям поселка Киолим. От разлива рек пострадали жители Коркинского, Еманжелинского, Саткинского и других районов. В понедельник 29 июля МЧС приступило к эвакуации жителей города Миасс. Решение было принято из-за повышения уровня воды в реке Миасс. Подтоплено 24 жилых дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миасском городском округе Челябинской области вышедшая из берегов река разделила на две части село Смородинка. Об этом 29 июля сообщил исполняющий обязанности главы округа Олег Буданов. «Вышедшая из берегов река Миасс условно разделила село Смородинка на две части. Автомобильная дорога пока остается относительно проезжей», — написал Буданов в своем telegram-канале. Если поток воды увеличится, то специалисты отсыпят прибрежную территорию щебнем, который есть в достаточном количестве, заверил и. о. главы округа. При угрозе подтопления будет организована эвакуация жителей села Смородинка в пункты временного размещения (ПВР). Ведутся работы по подготовке «резервной» дороги, которая соединит Смородинку с городом, рассказал начальник управления ЖКХ Миасса Роман Комаров. Отсыпка проводится со стороны улицы Школьной. Чиновники призывают жителей села пользоваться именно этой дорогой. Также в Миасс сотрудники МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим от подтопления. «Спасатели помогают маломобильным и несовершеннолетним гражданам покинуть подтопленную территорию», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Челябинская область с 25 июля оказалась в эпицентре Каспийского циклона. В результате чего, аномальные ливни накрыли регион. В пятницу 26 июля прорвало дамбу Киалимского водохранилища около Карабаша. Эвакуация потребовалась жителям поселка Киолим. От разлива рек пострадали жители Коркинского, Еманжелинского, Саткинского и других районов. В понедельник 29 июля МЧС приступило к эвакуации жителей города Миасс. Решение было принято из-за повышения уровня воды в реке Миасс. Подтоплено 24 жилых дома.