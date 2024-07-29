В еще одном челябинском районе закрыли движение из-за разлива дождевых вод

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Последствия затяжных ливней продолжают подтапливать дороги
Последствия затяжных ливней продолжают подтапливать дороги Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Красноармейском районе Челябинской области временно закрыли движение по дороге до границы Сосновского района. Причиной стало разрушение дорожного полотна из-за обильных дождей, сообщили 29 июля в пресс-службе службе Миндортранса региона.

«В Красноармейском районе, сегодня, с 17:00 закрыта для движения транспортных средств еще одна дорога регионального значения — Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района. Причина — разрушение земляного полотна в связи с прохождением дождевых вод», — сообщили в пресс-службе

Подтопления некоторых муниципалитетов Челябинской области образовались из-за обильных осадков. Разлив послужил закрытию движения на автомобильных дорогах в Увельском и Еткульском районе и Карабашском городском округе и Еманжелинском районе.

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В Красноармейском районе Челябинской области временно закрыли движение по дороге до границы Сосновского района. Причиной стало разрушение дорожного полотна из-за обильных дождей, сообщили 29 июля в пресс-службе службе Миндортранса региона. «В Красноармейском районе, сегодня, с 17:00 закрыта для движения транспортных средств еще одна дорога регионального значения — Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района. Причина — разрушение земляного полотна в связи с прохождением дождевых вод», — сообщили в пресс-службе Подтопления некоторых муниципалитетов Челябинской области образовались из-за обильных осадков. Разлив послужил закрытию движения на автомобильных дорогах в Увельском и Еткульском районе и Карабашском городском округе и Еманжелинском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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