В еще одном челябинском районе закрыли движение из-за разлива дождевых вод

В Красноармейском районе Челябинской области временно закрыли движение по дороге до границы Сосновского района. Причиной стало разрушение дорожного полотна из-за обильных дождей, сообщили 29 июля в пресс-службе службе Миндортранса региона.
«В Красноармейском районе, сегодня, с 17:00 закрыта для движения транспортных средств еще одна дорога регионального значения — Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района. Причина — разрушение земляного полотна в связи с прохождением дождевых вод», — сообщили в пресс-службе
Подтопления некоторых муниципалитетов Челябинской области образовались из-за обильных осадков. Разлив послужил закрытию движения на автомобильных дорогах в Увельском и Еткульском районе и Карабашском городском округе и Еманжелинском районе.
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