В Магнитогорске водитель пытается запугать зоозащитников после ДТП с собакой

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель джипа сбил собаку и пытается запугать свидетелей, чтобы уйти от ответственности. Об этом URA.RU рассказала 30 июля руководитель фонда помощи животным «Маленькая жизнь» Анна Гонтаренко.
«Собаку сбил джип в садах „Металлург-3“ при свидетелях 29 июля около 16 часов. Водитель скрылся, но его тут же нашли. Он пытался уговорить, запугать, давить на свидетелей чтоб не заявляли на него», — сообщила Гонтаренко.
Тем не менее, по словам Гонтаренко, зоозащитники составили заявление в полицию. Водителя джипа ждет суд.
Что касается беспородной собаки по кличке Малыш, то у нее очень сложный оскольчатый перелом со смещением. Он сейчас в клинике форда «Маленькая жизнь». Фонд откроет сбор средств и будет договариваться с клиниками чтоб Малыша прооперировали. Реабилитация после операции с применением аппарата Илизарова займет несколько месяцев.
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