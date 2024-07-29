29 июля 2024

В Магнитогорске водитель пытается запугать зоозащитников после ДТП с собакой

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель сбил собаку в саду (фото архивное)
Водитель сбил собаку в саду (фото архивное) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель джипа сбил собаку и пытается запугать свидетелей, чтобы уйти от ответственности. Об этом URA.RU рассказала 30 июля руководитель фонда помощи животным «Маленькая жизнь» Анна Гонтаренко.

«Собаку сбил джип в садах „Металлург-3“ при свидетелях 29 июля около 16 часов. Водитель скрылся, но его тут же нашли. Он пытался уговорить, запугать, давить на свидетелей чтоб не заявляли на него», — сообщила Гонтаренко.

Тем не менее, по словам Гонтаренко, зоозащитники составили заявление в полицию. Водителя джипа ждет суд.

Что касается беспородной собаки по кличке Малыш, то у нее очень сложный оскольчатый перелом со смещением. Он сейчас в клинике форда «Маленькая жизнь». Фонд откроет сбор средств и будет договариваться с клиниками чтоб Малыша прооперировали. Реабилитация после операции с применением аппарата Илизарова займет несколько месяцев.

Рентгеновский снимок показал у собаки сложный перелом, требующий операции и восстановления с применением технологии остеосинтеза
Рентгеновский снимок показал у собаки сложный перелом, требующий операции и восстановления с применением технологии остеосинтеза
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В Магнитогорске (Челябинская область) водитель джипа сбил собаку и пытается запугать свидетелей, чтобы уйти от ответственности. Об этом URA.RU рассказала 30 июля руководитель фонда помощи животным «Маленькая жизнь» Анна Гонтаренко. «Собаку сбил джип в садах „Металлург-3“ при свидетелях 29 июля около 16 часов. Водитель скрылся, но его тут же нашли. Он пытался уговорить, запугать, давить на свидетелей чтоб не заявляли на него», — сообщила Гонтаренко. Тем не менее, по словам Гонтаренко, зоозащитники составили заявление в полицию. Водителя джипа ждет суд. Что касается беспородной собаки по кличке Малыш, то у нее очень сложный оскольчатый перелом со смещением. Он сейчас в клинике форда «Маленькая жизнь». Фонд откроет сбор средств и будет договариваться с клиниками чтоб Малыша прооперировали. Реабилитация после операции с применением аппарата Илизарова займет несколько месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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