В Челябинском микрорайоне Чурилово расторгли контракт на проектирование больницы

Компания «Челябоблинвестстрой» в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком ООО «Актеон» на выполнение проектно-изыскательских работ по возведению больницы в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Поликлинику должы были построить за 13,1 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.
«ООО «Актеон» сорвал сроки работ, получил отрицательное заключение государственной экспертизы, не устранил выявленные недостатки в проекте. «Челябинвестстрой» планирует взыскать с подрядчика свыше 332 тысяч рублей неустойки», - сообщается на сайте.
В апреле 2022 года был подписан контракт на проектирование больницы. Подрядчик должен был завершить работы к установленному сроку — до двадцатого декабря того же года. Однако уже в апреле следующего, то есть в 2023 году, заказчик предъявил претензию о том, что компания "Актеон" не предоставила ему результаты выполненных работ.
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