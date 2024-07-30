В Челябинском микрорайоне Чурилово расторгли контракт на проектирование больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ООО «Актеон» не сделал работу в срок, получил отрицательное заключение госэкспертизы, не устранил выявленные недостатки в проекте
ООО «Актеон» не сделал работу в срок, получил отрицательное заключение госэкспертизы, не устранил выявленные недостатки в проекте Фото:

Компания «Челябоблинвестстрой» в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком ООО «Актеон» на выполнение проектно-изыскательских работ по возведению больницы в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Поликлинику должы были построить за 13,1 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

«ООО «Актеон» сорвал сроки работ, получил отрицательное заключение государственной экспертизы, не устранил выявленные недостатки в проекте. «Челябинвестстрой» планирует взыскать с подрядчика свыше 332 тысяч рублей неустойки», - сообщается на сайте.

В апреле 2022 года был подписан контракт на проектирование больницы. Подрядчик должен был завершить работы к установленному сроку — до двадцатого декабря того же года. Однако уже в апреле следующего, то есть в 2023 году, заказчик предъявил претензию о том, что компания "Актеон" не предоставила ему результаты выполненных работ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Челябоблинвестстрой» в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком ООО «Актеон» на выполнение проектно-изыскательских работ по возведению больницы в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Поликлинику должы были построить за 13,1 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок. «ООО «Актеон» сорвал сроки работ, получил отрицательное заключение государственной экспертизы, не устранил выявленные недостатки в проекте. «Челябинвестстрой» планирует взыскать с подрядчика свыше 332 тысяч рублей неустойки», - сообщается на сайте. В апреле 2022 года был подписан контракт на проектирование больницы. Подрядчик должен был завершить работы к установленному сроку — до двадцатого декабря того же года. Однако уже в апреле следующего, то есть в 2023 году, заказчик предъявил претензию о том, что компания "Актеон" не предоставила ему результаты выполненных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...