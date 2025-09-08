Власти Челябинска запретили строительство храма на Копейском шоссе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У территории, где хотели строить храм, другой вид разрешенного использования
У территории, где хотели строить храм, другой вид разрешенного использования Фото:

Власти Челябинска запретили строить религиозное учреждение — храм на Копейском шоссе. Объект должен был располагаться между «Светофором» и «Чижиком». Причиной стало назначение участка, которое не соответствовало виду испрашиваемого использования, сообщается на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (осуществление религиозных обрядов) в зоне защитных зеленых насаждений на Копейском шоссе в Ленинском районе Челябинска. Отказ связан с несоответствием испрашиваемого вида разрешенного использования Правилам землепользования и застройки города Челябинска, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 29 августа 2023 года № 41/23», — сообщается на сайте мэрии.

При этом храмы в Челябинске активно строят. В мае 2025 года на территории областной клинической больницы №3 началось строительство новой церкви. Религиозное учреждение построят в память жертв COVID-19 — медицинских работников, которые сражались с инфекцией, а также погибших на СВО.

Храм на Копейском шоссе должен был располагаться между «Светофором» и «Чижиком»
Храм на Копейском шоссе должен был располагаться между «Светофором» и «Чижиком»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Челябинска запретили строить религиозное учреждение — храм на Копейском шоссе. Объект должен был располагаться между «Светофором» и «Чижиком». Причиной стало назначение участка, которое не соответствовало виду испрашиваемого использования, сообщается на сайте мэрии. «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (осуществление религиозных обрядов) в зоне защитных зеленых насаждений на Копейском шоссе в Ленинском районе Челябинска. Отказ связан с несоответствием испрашиваемого вида разрешенного использования Правилам землепользования и застройки города Челябинска, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 29 августа 2023 года № 41/23», — сообщается на сайте мэрии. При этом храмы в Челябинске активно строят. В мае 2025 года на территории областной клинической больницы №3 началось строительство новой церкви. Религиозное учреждение построят в память жертв COVID-19 — медицинских работников, которые сражались с инфекцией, а также погибших на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...