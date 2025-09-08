Власти Челябинска запретили строить религиозное учреждение — храм на Копейском шоссе. Объект должен был располагаться между «Светофором» и «Чижиком». Причиной стало назначение участка, которое не соответствовало виду испрашиваемого использования, сообщается на сайте мэрии.
«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (осуществление религиозных обрядов) в зоне защитных зеленых насаждений на Копейском шоссе в Ленинском районе Челябинска. Отказ связан с несоответствием испрашиваемого вида разрешенного использования Правилам землепользования и застройки города Челябинска, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 29 августа 2023 года № 41/23», — сообщается на сайте мэрии.
При этом храмы в Челябинске активно строят. В мае 2025 года на территории областной клинической больницы №3 началось строительство новой церкви. Религиозное учреждение построят в память жертв COVID-19 — медицинских работников, которые сражались с инфекцией, а также погибших на СВО.
