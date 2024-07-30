В Челябинске из-за подъема уровня воды в реке Миасс сегодня ночью, 30 июля, перекроют движение по «Хитрому мостику». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.
«В связи с подъемом уровня воды в реке Миасс, сегодня, 30 июля, в 22:00 закрывается движение по мосту, соединяющему Свердловский тракт и улицу Дубравную. Эта дорога известна также как „Хитрый мостик“», — сообщили в пресс-службе.
Несколько дней назад река Миасс в Челябинске поднялась и подтопила набережные. Около ТРК «Родник» из-за затопления перекрыли движение под мостом. Причиной поднятия воды стали затяжные ливни и сброс воды Шерешневского водохранилища. Синоптики снова обещают ухудшение погоды в Челябинской области, а также говорят и рисках поднятия воды в реках и последующих подтоплениях.
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