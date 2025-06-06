Над Воронежской областью уничтожены беспилотники

В ночь на 6 июня дежурные подразделения противовоздушной обороны уничтожили более пяти беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурные силы ПВО в Воронежской области уничтожили более пяти беспилотников, атаковавших территорию сразу в трех муниципалитетах», — написал Гусев в своем telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет, как и разрушений. Однако глава добавил, что опасность атаки дронов продолжает сохраняться в регионе.
Украина осуществляет широкомасштабные атаки на российские регионы с применением БПЛА. Под ударами дронов оказались Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, а также ряд других территорий, включая Москву. Сообщается о предотвращении ракетного удара по Крыму. Кроме того, ВСУ нанесли удар по аэропорту в Брянске — по словам местных жителей, на территории возник пожар. На рассвете в городе Энгельс Саратовской области в результате падения вражеского беспилотника был поврежден жилой дом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.