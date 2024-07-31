Российские боевые корабли прибыли в Оман

Фрегат «Маршал Шапошников» и флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер «Варяг» прибыли в Аравийское море в оманский порт Салала в рамках выполнения задачи дальнего похода. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ.
«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) „Варяг“ и фрегата „Маршал Шапошников“ прибыли с деловым заходом в порт Салала Султаната Оман», — говорится в сообщении ТОФ. Информацию передает РИА Новости.
Так, во время стоянки в оманском порту судна пополнили запасы топлива и воды, а для экипажей запланирована экскурсия по достопримечательностям города.
Ранее отряд кораблей заверил переход через Аденский залив в рамках дальнего похода, который выполняется ТОФ. Сам поход начался еще 22 января 2024 года. За это время моряки совершили деловые заходы в порты Шри-Ланки, Индии, Ирана, Катара и Эритреи. Там члены экипажа запланировали посетить достопримечательности, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.