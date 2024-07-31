Российские боевые корабли прибыли в Оман

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Российские военные корабли прибыли в порт Салала, чтобы пополнить запасы топлива и воды (архивное фото)
Российские военные корабли прибыли в порт Салала, чтобы пополнить запасы топлива и воды (архивное фото) Фото:

Фрегат «Маршал Шапошников» и флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер «Варяг» прибыли в Аравийское море в оманский порт Салала в рамках выполнения задачи дальнего похода. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) „Варяг“ и фрегата „Маршал Шапошников“ прибыли с деловым заходом в порт Салала Султаната Оман», — говорится в сообщении ТОФ. Информацию передает РИА Новости. 

Так, во время стоянки в оманском порту судна пополнили запасы топлива и воды, а для экипажей запланирована экскурсия по достопримечательностям города. 

Ранее отряд кораблей заверил переход через Аденский залив в рамках дальнего похода, который выполняется ТОФ. Сам поход начался еще 22 января 2024 года. За это время моряки совершили деловые заходы в порты Шри-Ланки, Индии, Ирана, Катара и Эритреи. Там члены экипажа запланировали посетить достопримечательности, передает 360.ru. 

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Фрегат «Маршал Шапошников» и флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер «Варяг» прибыли в Аравийское море в оманский порт Салала в рамках выполнения задачи дальнего похода. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ. «Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) „Варяг“ и фрегата „Маршал Шапошников“ прибыли с деловым заходом в порт Салала Султаната Оман», — говорится в сообщении ТОФ. Информацию передает РИА Новости.  Так, во время стоянки в оманском порту судна пополнили запасы топлива и воды, а для экипажей запланирована экскурсия по достопримечательностям города.  Ранее отряд кораблей заверил переход через Аденский залив в рамках дальнего похода, который выполняется ТОФ. Сам поход начался еще 22 января 2024 года. За это время моряки совершили деловые заходы в порты Шри-Ланки, Индии, Ирана, Катара и Эритреи. Там члены экипажа запланировали посетить достопримечательности, передает 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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