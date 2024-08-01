В Нижнем Тагиле на место обвала пятиэтажного дома приехал отец Василий, чтобы поддержать и помолиться за пострадавших жильцов. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Горе человеческое, помощь нужна, молитва. Будем надеяться, что все живы. Помоги Господи всем нам, аккуратнее надо жить», — сказал корреспондент URA.RU отец Василий.
Обрушение пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле произошло на улице Сибирская, 81. По некоторой информации, обвалу предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора Свердловской области Александр Юровских. В городе введен режим ЧС. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
Священник Василий прибыл на место обвала дома в Нижнем Тагиле, чтобы помолиться за жильцов
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В Нижнем Тагиле на место обвала пятиэтажного дома приехал отец Василий, чтобы поддержать и помолиться за пострадавших жильцов. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Горе человеческое, помощь нужна, молитва. Будем надеяться, что все живы. Помоги Господи всем нам, аккуратнее надо жить», — сказал корреспондент URA.RU отец Василий. Обрушение пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле произошло на улице Сибирская, 81. По некоторой информации, обвалу предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора Свердловской области Александр Юровских. В городе введен режим ЧС. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.