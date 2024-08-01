Священник приехал молиться на место обвала дома в Нижнем Тагиле. Фото, видео

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Интервью с протоиереем Петром Мангилевым. Екатеринбург, священник, крест, вера, поп, батюшка, религия, иерей, ряса, православие
В Нижнем Тагиле на место обрушения пятиэтажки приехал священник, чтобы поддержать пострадавших Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле на место обвала пятиэтажного дома приехал отец Василий, чтобы поддержать и помолиться за пострадавших жильцов. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Горе человеческое, помощь нужна, молитва. Будем надеяться, что все живы. Помоги Господи всем нам, аккуратнее надо жить», — сказал корреспондент URA.RU отец Василий.

Обрушение пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле произошло на улице Сибирская, 81. По некоторой информации, обвалу предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора Свердловской области Александр Юровских. В городе введен режим ЧС. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

Священник Василий прибыл на место обвала дома в Нижнем Тагиле, чтобы помолиться за жильцов
Священник Василий прибыл на место обвала дома в Нижнем Тагиле, чтобы помолиться за жильцов
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В Нижнем Тагиле на место обвала пятиэтажного дома приехал отец Василий, чтобы поддержать и помолиться за пострадавших жильцов. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Горе человеческое, помощь нужна, молитва. Будем надеяться, что все живы. Помоги Господи всем нам, аккуратнее надо жить», — сказал корреспондент URA.RU отец Василий. Обрушение пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле произошло на улице Сибирская, 81. По некоторой информации, обвалу предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора Свердловской области Александр Юровских. В городе введен режим ЧС. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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