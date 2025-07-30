В Екатеринбурге отправили в СИЗО участника разборки, в которой дрались 30 мужчин

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На одного из участников драки завели дело по факту убийства
На одного из участников драки завели дело по факту убийства Фото:

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга выбрал меру пресечения трем участникам потасовки на улице Майкопская, где подрались около 30 человек. Одного из них отправили в СИЗО из-за подозрения в убийстве, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«В отношении Шурыгина Д.Н. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, в отношении Антонова М.А. — запрет определенных действий, в отношении Русинова Д.Д. — заключение под стражу на два месяца», — пояснили там. На обжалование постановления им дали трое суток.

На Шурыгина и Антонова возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Дело в отношении Русинова завели по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Массовая драка случилась вечером 27 июля. Один из ее участников погиб. На месте происшествия работали силовики.

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Железнодорожный райсуд Екатеринбурга выбрал меру пресечения трем участникам потасовки на улице Майкопская, где подрались около 30 человек. Одного из них отправили в СИЗО из-за подозрения в убийстве, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «В отношении Шурыгина Д.Н. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, в отношении Антонова М.А. — запрет определенных действий, в отношении Русинова Д.Д. — заключение под стражу на два месяца», — пояснили там. На обжалование постановления им дали трое суток. На Шурыгина и Антонова возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Дело в отношении Русинова завели по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 213 УК РФ. Массовая драка случилась вечером 27 июля. Один из ее участников погиб. На месте происшествия работали силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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