Мэр Екатеринбурга запустил срочную проверку в домах после ЧП в Нижнем Тагиле

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил своему заму Владимиру Гейко проверить газовое оборудование в многоквартирных домах после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом Орлов написал в своем telegram-канале.
«По моему поручению волонтеры центра „Мы рядом“ выехали в Нижний Тагил, где произошло обрушение части пятиэтажного жилого дома. Завтра направим туда воду и продукты питания. Также поручил своему заместителю, курирующему вопросы ЖКХ, провести внеплановую проверку газового оборудования в многоквартирных домах», — отреагировал Орлов.
По последним данным, число пострадавших составляет от шести до семи человек. Еще три человека могут числиться пропавшими без вести. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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