Мэр Екатеринбурга запустил срочную проверку в домах после ЧП в Нижнем Тагиле

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Церемония открытия Кубка мира «Кубок Главы Екатеринбурга» по бильярдному спорту. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов отправил на место волонтеров своего центра Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил своему заму Владимиру Гейко проверить газовое оборудование в многоквартирных домах после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом Орлов написал в своем telegram-канале.

«По моему поручению волонтеры центра „Мы рядом“ выехали в Нижний Тагил, где произошло обрушение части пятиэтажного жилого дома. Завтра направим туда воду и продукты питания. Также поручил своему заместителю, курирующему вопросы ЖКХ, провести внеплановую проверку газового оборудования в многоквартирных домах», — отреагировал Орлов.

По последним данным, число пострадавших составляет от шести до семи человек. Еще три человека могут числиться пропавшими без вести. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил своему заму Владимиру Гейко проверить газовое оборудование в многоквартирных домах после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом Орлов написал в своем telegram-канале. «По моему поручению волонтеры центра „Мы рядом“ выехали в Нижний Тагил, где произошло обрушение части пятиэтажного жилого дома. Завтра направим туда воду и продукты питания. Также поручил своему заместителю, курирующему вопросы ЖКХ, провести внеплановую проверку газового оборудования в многоквартирных домах», — отреагировал Орлов. По последним данным, число пострадавших составляет от шести до семи человек. Еще три человека могут числиться пропавшими без вести. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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