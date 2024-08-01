Под завалами в Нижнем Тагиле нашли ребенка. Видео

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Взрыв произошел днем 1 августа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Под завалами обрушившегося дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли ребенка. Он живой, сообщают свидетели с места происшествия.

«Ребенок подал голос. Сейчас спасатели пытаются до него добраться», — рассказал очевидец, видео публикует telegram-канал «Тагильский рабочий».

Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По последним данным, пострадали семь человек, трое из них — дети. Предварительная причина — взрыв бытового газа. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

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Под завалами обрушившегося дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли ребенка. Он живой, сообщают свидетели с места происшествия. «Ребенок подал голос. Сейчас спасатели пытаются до него добраться», — рассказал очевидец, видео публикует telegram-канал «Тагильский рабочий». Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По последним данным, пострадали семь человек, трое из них — дети. Предварительная причина — взрыв бытового газа. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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