Бастрыкин взял на контроль расследование обрушения дома в Нижнем Тагиле

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Бастрыкин поручил криминалистам СК расследовать обстоятельства ЧП
Бастрыкин поручил криминалистам СК расследовать обстоятельства ЧП Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомственным криминалистам и экспертам Главного управления криминалистики оказать помощь в расследовании обрушения дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

"Следственными органами СК РФ по Свердловской области по факту обрушения  двух подъездов многоквартирного жилого дома в Дзержинском районе города Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - рассказали в официальном telegram-канале Следкома. Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом СК России.

В Нижнем Тагиле обрушилось два подъезда жилого дом по улице Сибирская, 81. Известно, что пострадало несколько человек, есть люди под завалами. Все самые актуальные новости с ЧП можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU с места происшествия.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомственным криминалистам и экспертам Главного управления криминалистики оказать помощь в расследовании обрушения дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК России. "Следственными органами СК РФ по Свердловской области по факту обрушения  двух подъездов многоквартирного жилого дома в Дзержинском районе города Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - рассказали в официальном telegram-канале Следкома. Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом СК России. В Нижнем Тагиле обрушилось два подъезда жилого дом по улице Сибирская, 81. Известно, что пострадало несколько человек, есть люди под завалами. Все самые актуальные новости с ЧП можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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