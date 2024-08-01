Бастрыкин взял на контроль расследование обрушения дома в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомственным криминалистам и экспертам Главного управления криминалистики оказать помощь в расследовании обрушения дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
"Следственными органами СК РФ по Свердловской области по факту обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома в Дзержинском районе города Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - рассказали в официальном telegram-канале Следкома. Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом СК России.
В Нижнем Тагиле обрушилось два подъезда жилого дом по улице Сибирская, 81. Известно, что пострадало несколько человек, есть люди под завалами. Все самые актуальные новости с ЧП можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU с места происшествия.
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