Число пострадавших под завалами в Нижнем Тагиле выросло

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На месте работают спасатели
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Количество пострадавших при обрушении пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до восьми человек. Об этом сообщает МЧС России.

"В Нижнем Тагиле, по уточненной информации, пострадали 8 человек, из них 4 ребенка. На месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники", — говорится в официальном telegram-канале ведомства. 

ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших – не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн. 

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Количество пострадавших при обрушении пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до восьми человек. Об этом сообщает МЧС России. "В Нижнем Тагиле, по уточненной информации, пострадали 8 человек, из них 4 ребенка. На месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники", — говорится в официальном telegram-канале ведомства.  ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших – не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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