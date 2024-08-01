Число пострадавших под завалами в Нижнем Тагиле выросло

Количество пострадавших при обрушении пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до восьми человек. Об этом сообщает МЧС России.
"В Нижнем Тагиле, по уточненной информации, пострадали 8 человек, из них 4 ребенка. На месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники", — говорится в официальном telegram-канале ведомства.
ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших – не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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