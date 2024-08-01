Замгенпрокурора РФ взял на контроль помощь жителям Нижнего Тагила, где упал дом

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев поставил на контроль оказание помощи жителям Нижнего Тагила Свердловской области, где обрушился дом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев держит на контроле ситуацию с соблюдением прав жителей Нижнего Тагила. Обращено внимание на работу экстренных служб и медицинских учреждений, оказания пострадавшим необходимой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе генпрокуратуры России добавили, что размещение жителей и выплата им соответствующих компенсаций поставлена под надзор генпрокуратуры. Также специалисты ведомства сопроводят восстановление утраченных документов и имущества.
Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме Нижнего Тагила прогремел днем 1 августа. Разрушены два подъезда, на месте работают экстренные службы.
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