Замгенпрокурора РФ взял на контроль помощь жителям Нижнего Тагила, где упал дом

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Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. stock, зайцев сергей,  stock
Сергей Зайцев поставил на контроль помощь жителям Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев поставил на контроль оказание помощи жителям Нижнего Тагила Свердловской области, где обрушился дом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев держит на контроле ситуацию с соблюдением прав жителей Нижнего Тагила. Обращено внимание на работу экстренных служб и медицинских учреждений, оказания пострадавшим необходимой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе генпрокуратуры России добавили, что размещение жителей и выплата им соответствующих компенсаций поставлена под надзор генпрокуратуры. Также специалисты ведомства сопроводят восстановление утраченных документов и имущества.

Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме Нижнего Тагила прогремел днем 1 августа. Разрушены два подъезда, на месте работают экстренные службы.

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Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев поставил на контроль оказание помощи жителям Нижнего Тагила Свердловской области, где обрушился дом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев держит на контроле ситуацию с соблюдением прав жителей Нижнего Тагила. Обращено внимание на работу экстренных служб и медицинских учреждений, оказания пострадавшим необходимой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе генпрокуратуры России добавили, что размещение жителей и выплата им соответствующих компенсаций поставлена под надзор генпрокуратуры. Также специалисты ведомства сопроводят восстановление утраченных документов и имущества. Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме Нижнего Тагила прогремел днем 1 августа. Разрушены два подъезда, на месте работают экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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