Происшествия Замгенпрокурора РФ взял на контроль помощь жителям Нижнего Тагила, где упал дом 01 августа 2024 в 16:02 Размер текста - 17 + Сергей Зайцев поставил на контроль помощь жителям Фото: Пресс-служба управления ГПРФ по УрФО новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев поставил на контроль оказание помощи жителям Нижнего Тагила Свердловской области, где обрушился дом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев держит на контроле ситуацию с соблюдением прав жителей Нижнего Тагила. Обращено внимание на работу экстренных служб и медицинских учреждений, оказания пострадавшим необходимой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе генпрокуратуры России добавили, что размещение жителей и выплата им соответствующих компенсаций поставлена под надзор генпрокуратуры. Также специалисты ведомства сопроводят восстановление утраченных документов и имущества. Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме Нижнего Тагила прогремел днем 1 августа. Разрушены два подъезда, на месте работают экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев поставил на контроль оказание помощи жителям Нижнего Тагила Свердловской области, где обрушился дом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев держит на контроле ситуацию с соблюдением прав жителей Нижнего Тагила. Обращено внимание на работу экстренных служб и медицинских учреждений, оказания пострадавшим необходимой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе генпрокуратуры России добавили, что размещение жителей и выплата им соответствующих компенсаций поставлена под надзор генпрокуратуры. Также специалисты ведомства сопроводят восстановление утраченных документов и имущества. Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме Нижнего Тагила прогремел днем 1 августа. Разрушены два подъезда, на месте работают экстренные службы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям