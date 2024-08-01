Появилось видео, как спасали младенца из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Спасатели вытащили младенца из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
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На месте ЧП работают медики
На месте ЧП работают медики Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

После обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-под завалов достали трехмесячного грудного ребенка. ЧП произошло в доме по ул. Сибирская, 81.

«Трехмесячного младенца спасли из-под завалов нижнетагильского дома. Малышку передали медикам. Местные жители помогают сотрудникам МЧС разбирать обломки и искать других пострадавших. На место прибыла санавиация, второй вертолет только вылетел», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.

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После обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-под завалов достали трехмесячного грудного ребенка. ЧП произошло в доме по ул. Сибирская, 81. «Трехмесячного младенца спасли из-под завалов нижнетагильского дома. Малышку передали медикам. Местные жители помогают сотрудникам МЧС разбирать обломки и искать других пострадавших. На место прибыла санавиация, второй вертолет только вылетел», — сообщает telegram-канал Ural Mash. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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