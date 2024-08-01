Появилось видео, как спасали младенца из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

После обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-под завалов достали трехмесячного грудного ребенка. ЧП произошло в доме по ул. Сибирская, 81.
«Трехмесячного младенца спасли из-под завалов нижнетагильского дома. Малышку передали медикам. Местные жители помогают сотрудникам МЧС разбирать обломки и искать других пострадавших. На место прибыла санавиация, второй вертолет только вылетел», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!