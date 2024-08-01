Тагильскую больницу перевели в чрезвычайный режим работы после взрыва дома

01 августа 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

В горбольнице №1 помощь оказывают четырем пациентам Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Городскую больницу №1 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) перевели в чрезвычайный режим работы. Врачи отказались от плановых приемов, чтобы помочь тем, кто пострадал при взрыве пятиэтажного дома на Сибирской, 81. Об этом сообщает региональный минздрав в официальном telegram-канале. «Плановая медицинская помощь в ГБ №1 Нижнего Тагила временно прекращена, медучреждение перевели в чрезвычайный режим работы. Здесь организована зона ожидания для родственников пострадавших, работает психолог МЧС», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, четверо из них госпитализированы. В больнице находятся два 11-летних мальчика, они в состоянии средней тяжести. Также врачи оказывают помощь женщине с травматическим шоком и переломом ноги и мужчине с травмами скелета и живота. «Состояние обоих врачи оценивают как тяжелое, пациентам проводится оперативное лечение», — говорится в сообщении минздрава. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Городскую больницу №1 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) перевели в чрезвычайный режим работы. Врачи отказались от плановых приемов, чтобы помочь тем, кто пострадал при взрыве пятиэтажного дома на Сибирской, 81. Об этом сообщает региональный минздрав в официальном telegram-канале. «Плановая медицинская помощь в ГБ №1 Нижнего Тагила временно прекращена, медучреждение перевели в чрезвычайный режим работы. Здесь организована зона ожидания для родственников пострадавших, работает психолог МЧС», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, четверо из них госпитализированы. В больнице находятся два 11-летних мальчика, они в состоянии средней тяжести. Также врачи оказывают помощь женщине с травматическим шоком и переломом ноги и мужчине с травмами скелета и живота. «Состояние обоих врачи оценивают как тяжелое, пациентам проводится оперативное лечение», — говорится в сообщении минздрава. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.